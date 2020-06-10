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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Barosundan kamu kurumlarına yasa dışı sigortacı uyarısı

İHA

Mersin Barosundan kamu kurumlarına yasa dışı sigortacı uyarısı

Mersin Barosu, kamu kurumlarını ziyaret ederek, vatandaşların hak kayıplarına uğramasına neden olan yasa dışı sigorta takipçilerine ve hasar danışmanlık şirketlerine karşı uyarıyor.
Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Erdemli İlçe Temsilcisi Av. Fahrettin Gürsoy, Erdemli avukatları ile birlikte Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erman Eker, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü'yü makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde, yasa dışı sigorta takibi yapanlar nedeniyle vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekildi.

“Mağdurlar hak kayıplarına uğruyor”
Baro Yönetim Kurulu Üyesi Gürsoy, ziyaretlerde, yasa dışı sigorta takipçilerinin ve hasar danışmanlık şirketlerinin, iş yapmak için en çok kamu kurumlarını tercih ettiğini belirterek, kurum temsilcilerini bilgilendirdi. Gürsoy, “Son yıllarda birtakım kişi ve kuruluşlar, 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aykırı bir şekilde sigorta takipçiliği ve hasar danışmanlığı gibi isimler altında yasa dışı faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kişi ve kuruluşlar, illegal yöntemlerle özellikle kaza mağdurlarına ulaşmakta ve bunların sigorta şirketlerinden alma hakları bulunan tazminatlarını tahsil edecekleri vaatleriyle mağdurları kandırmakta, sigorta şirketleri ile anlaşarak mağdurların hak kayıplarına uğramalarına neden olmaktadırlar. Bilinmelidir ki, vatandaşların kişi ve kurumlara karşı her türlü hak takipleri sadece avukatlar eliyle yapılır. Bu konuda avukatların kanunlardan kaynaklanan bir tekel yetkisi bulunmaktadır. 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre, avukatlar haricinde hiç kimse avukatlara ait yetkileri kullanamaz. Ayrıca mevzuatlarımızda sigorta takipçisi, hasar danışmanı gibi bir meslek de bulunmamaktadır. Bu isimlerle vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olanlar illegal faaliyette bulunmaktadır” dedi.

“Yasa dışı sigorta şirketlerine göz açtırmayacağız”
Türkiye genelinde olduğu gibi son yıllarda Erdemli’de de hasar danışmanı, sigorta tazminat takipçisi gibi isimler altında çok sayıda simsarın faaliyet gösterdiğine şahit olduklarını belirten Gürsoy, “Özellikle 2019 yılı Mayıs ayından bu yana, Mersin Barosu olarak söz konusu takipçilere karşı yasal mücadelemizi artırarak sürdürmekteyiz. Yasa dışı takipçilere karşı şikayetimiz üzerine 6 ayrı soruşturma dosyası ve 2 ayrı ceza davası açıldı. Açılan davalarda bir sanık 1 yıl 6 ay ve 1 yıl 10 ay 15 gün ertelenmeyen ve paraya çevrilmeyen cezaya mahkum oldu. Yasa dışı faaliyet gösteren bu kişi ve kuruluşlara karşı amansız mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecektir ve bunlara göz açtırmayacağız. Ancak cezaların caydırıcılığının bulunmaması nedeniyle yasa dışı takipçiler faaliyetlerine devam etmektedir. Bu nedenle biz yasal mücadele dışında idari ve toplumsal mücadelemize de ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

Kurumlardan baroya destek
Kurum temsilcileri de Mersin Barosu tarafından yasa dışı sigorta şirketlerine karşı bilgilendirilmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek; Mersin Barosu avukatlarının bu mücadelesinde yalnız olmadıklarını, kurum olarak her daim yanlarında olacaklarını, bu tip yasa dışı faaliyetlere göz yummalarının mümkün olmayacağını, vatandaşların da zarar görmemesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söylediler.
Gürsoy, kurum temsilcilerine duyarlı davranışları için Mersin Barosu yönetimi ve avukatları adına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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