Seçer, Tarsus'ta hal esnafı ile bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Tarsus'un ismine yaraşır bir kültür merkezi inşa edeceğiz" "Mevsimlik tarım işçileri için konteyner kent projesini hayata geçireceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'a adına yakışır bir kültür merkezi inşa edeceklerini belirtirken, mevsimlik tarım işçileri için de konteyner kent projesinin müjdesini verdi.

Seçer, korona virüs salgını sürecinde ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşayan ve 1 Haziran’da yeni normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte normal hayata dönmeye çalışan Tarsus Hal Kompleksindeki esnafı ziyaret etti. Burada Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Halciler Derneği yöneticileri ile bir araya gelen Seçer, "Tarsus’u ziyaret etmemizin amaçlarından bir tanesi ve en temeli, buraya çok güzel bir kültür ve sanat merkezi yapacağız. Tarsus’ta çok eskiden kalma, şu anda Tarsus’a kapasite ve mimari olarak yeterli olmayan bir kültür merkezi var. Arkadaşlarımla beraber yer tespiti için geldik. Hangi bölgede olması gerektiği önemli çünkü gelecek 50 yılı programlıyoruz. Kentin gelişmeye açık bölgelerine doğru bu yatırımı yapmamız lazım. Parasal olarak da çok değerli yatırımlar. İnşallah kısa süre içerisinde Tarsuslulara kültür ve sanat etkinliklerinin olduğu muazzam bir kültür merkezi yapacağız” dedi.

“Mevsimlik tarım işçileri için konteyner kent kuracağız”

Tarımın, Mersin’in önemli bir gerçeği ve gelir kaynağı olduğunun altını çizen Başkan Seçer, mevsimlik tarım işçileri için yapacakları konteyner kent projesinin müjdesini de verdi. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam şartlarını iyileştireceklerini, tuvaleti, banyosu bulunan, hava şartlarından etkilenmeyecekleri konteynerlar oluşturacaklarını ifade eden Seçer, “Yapacağımız bir çalışmanın daha müjdesini verebiliriz, çünkü önemli ve örnek bir çalışma. Bizim bir ‘konteyner kent’ projemiz var. Biliyorsunuz mevsimlik işçiler var. Burada çok zor koşullarda, çadırlarda yaşıyorlar. Bunlar medeni toplumlarda görülmeyen sahneler. Tarsus bölgesinde burada belediyemize ait alanda Kargılı bölgesinde bir pilot çalışma yapıyoruz. Şu anda proje aşamasında o yüzden net bir bilgi veremiyorum ama ilk etapta 100 konteynerlik bir konteyner kent kuracağız. Çadır kent olarak kullanılan alanlar artık konteyner kent olacak. Daha medeni koşullarda konteynerlerin içerisinde mevsimlik işçilerin yaşamalarını sağlamak için bu projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Her yerde olduğu gibi toptancı hallerinde de işbirliği halinde çalışıp düzeni sağlarız”

Başkan Seçer, müstahsil ücretlerinin alınmaması talebi ve karpuz sergileri sorununun iletilmesi üzerine ise düşüncelerini şu sözlerle ifade etti; “Müstahsil girişçıkış ücretlerini değerlendireceğiz. Meclis kararına göre bu ücretleri alıyoruz. Belediyelerin tahsil ettiği ya da tahakkuk ettiği hiçbir ücret keyfi olamaz. Belirli yasalara, yönetmeliklere, genelgelere, meclis kararlarına dayalıdır. Yeniden karar almak gerekiyorsa biz bunu yaparız. Karpuz sergileri konusu ise kuralın kaidenin olmadığı yerde ya da yasadışı davranmanın müeyyidesinin olmadığı yerde eşkıya dünyaya hükümdar olur. Hiç buna müsaade edemeyiz. Hele biz hiç edemeyiz. Biz hukuk devleti peşinde, demokrasi peşinde koşarken, belediye olarak böyle anti hukuki, gücü gücü yetene bir düzene müsaade edemeyiz. Her yerde sağladığımız gibi toptancı meyve sebze hallerinde de komisyoncularımızla, esnafımızla çalışıp, ekmek yiyen her kim ise onlarla işbirliği halinde çalışıp orada düzeni sağlarız. Ama bir başımıza yapamayız. Burada size hizmet veren arkadaşlarım sahipsiz olmamalı. Sizlerin onlara sahip çıkmanız gerekiyor ki onlar size hizmet edebilsin, size cesurca yardımcı olabilsin.”

“OSB demek kentin ekonomisinin, sosyal ve kültürel hayatın canlanması demek”

Tarsus ilçesinin farklı gelişmelere açık, potansiyeli fazla olan bir ilçe olduğunu ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak için yapılan yatırımlara gerekli destekleri verdiklerini söyleyen Seçer, "Şimdi yeni iki OSB kuruluyor. Bir tanesi tarım ürünlerini işleme organize sanayi bölgesi, diğeri de karma OSB. Özellikle son günlerde karma OSB ile ilgili çok yoğun çalışmalar oldu. Ben OSB’nin kuruluşunda ilk yönetiminde yer alan hem iş insanı olma sıfatıyla hem milletvekili olma sıfatıyla da destek vermeye çalıştım. Çok kısa sürede orada fabrika temelleri atıldığı zaman çok mutlu olacağız. Çok süratle orada çalışmalar yapılıyor. Çok sayıda değerli işletme oradan arazi satın aldı. Bizler de bu konuda OSB’nin yönetimine yardımcı olmaya çalıştık. Herkes orada bir an önce işyerlerinin, sanayi tesislerinin kurulması için çaba sarf ediyor. Bu üretim, istihdam, refah, ihracat demek. Muazzam bir şey. Kentin ekonomisinin, sosyal ve kültürel hayatın canlanması demek. Tarsus akşam saat 7’den sonra köy hüviyetine bürünür diye Tarsuslular şikayet eder. Herkes evine gider ve Tarsus’ta in cin top oynar. Tarsus’un daha canlı bir yer olması lazım. Bunun için üreten, kazanan, refah düzeyi yüksek bir Tarsus’a ihtiyaç var. O zaman kültürü, sanatı ve canlı hayatı geliştirebilirsiniz. O yüzden bu yönde önemli adımlar atacağız. Fabrika demek istihdam demek, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve katma değer sağlamak demek" ifadelerini kullandı.

