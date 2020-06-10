Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar Korona virüs salgını dolayısıyla 2.5 aydır antrenman yapamayan milli trambolinciler, çalışmalarına yeniden başladı Milli trambolinciler, olimpiyatlarda derece elde etmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar Korona virüs salgını dolayısıyla 2.5 aydır antrenman yapamayan milli trambolinciler, çalışmalarına yeniden başladı Milli trambolinciler, olimpiyatlarda derece elde etmek istiyor

İHA

Korona virüs salgını dolayısıyla 2.5 aydır antrenman yapamayan milli trambolinciler, çalışmalarına yeniden başladı. Günde çift idman yaparak 2.5 aylık kayıplarını kapatmaya çalışan sporcular, olimpiyatlarda derece elde etmek istiyor.

Milli trambolincilerin hedefi olimpiyatlar Korona virüs salgını dolayısıyla 2.5 aydır antrenman yapamayan milli trambolinciler, çalışmalarına yeniden başladı Milli trambolinciler, olimpiyatlarda derece elde etmek istiyor

Korona virüs salgını dolayısıyla 2.5 aydır antrenman yapamayan milli trambolinciler, çalışmalarına yeniden başladı. Günde çift idman yaparak 2.5 aylık kayıplarını kapatmaya çalışan sporcular, olimpiyatlarda derece elde etmek istiyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs salgını dolayısıyla, Türkiye'deki spor salonları da uzun süre kapalı kalmıştı. Bir süre önce milli sporculara özel izin çıkmış ve cimnastikçiler de antrenmanlara başladı. Mersin Cimnastik Salonu'nda günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdüren milli trambolinciler, 2.5 aylık kayıplarını kapatmaya çalışıyor. Antrenörler Kenan Akdemir ve Kadir Akdemir liderliğinde idmanlara yeniden start veren sporcular, önce 2021 yılında yapılacak Avrupa şampiyonasında, ardından da 2024 Paris Olimpiyatları'nda derece elde etmek istiyor.

"Şimdi Avrupa şampiyonasına hazırlanıyoruz"
Çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve milli takım antrenörü Kenan Akdemir, korona virüsten dolayı 2.5 aydır antrenman yapamadıklarını söyledi. Geçen hafta kısıtlı sporcularla idmanlara başladıklarını kaydeden Akdemir, “Sporcularımız uzun süredir antrenman yapmadıkları için çalışmalarımızı şu anda hafif düzeyde yapıyoruz. Çünkü uzun aradan sonra toparlanma sürecimizi tamamlamamız gerekiyor. Trambolin branşında 1516 sporcumuz var. Bunun 5 tanesi milli takım sporcusu. Ulusal ve uluslararası arenalarda boy gösteriyoruz. Antrenmanlara başlayan 2 sporcumuz 2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyordu. Maalesef bir yıl ertelendiği için şimdi oraya hazırlanıyorlar” dedi.

“Avrupa şampiyonasında ülkemizi kürsüde temsil etmek istiyoruz”
Mersinli trambolin sporcularının Türkiye’de birçok dereceleri olduğunu vurgulayan Akdemir, “Bizim amacımız mevcut Türkiye’deki yarışmalar değil uluslararası arenalardaki yarışmalarda bir derece elde etmektir. Bunlar Avrupa ve dünya şampiyonaları, dünya kupaları, olimpiyatlar gibi alanlarda başarı elde etmek istiyoruz. Onun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Geçen yıl Japonya’da yapılan dünya şampiyonasında çok küçük bir farkla final şansımızı kaçırdık. Önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa şampiyonasında ülkemizi kürsüde temsil etmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımız da o doğrultuda gidiyor. Bir aksaklık çıkmasa başarı elde ederiz diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“8 yıllık periyodumuzu 2024 Paris Olimpiyatları'na göre ayarladık”
Asıl hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğuna vurgu yapan Kenan Akdemir, "Çünkü sporcularımızın yaşı oraya tutuyor. Biz 8 yıllık periyodumuzu Paris Olimpiyatları'na göre ayarladık ve ona göre antrenman modelimizi götürüyoruz. Şu süreçte o programda birkaç aksaklık oldu ama onu antrenman programımızı değiştirerek yine aynı seviyeye getiririz diye düşünüyorum. Çok çalışarak Paris Olimpiyatları'nda yerimizi almak istiyoruz. Tabii bunu bunu söylemek kolay geliyor fakat bizim branşımız biraz farklı. Dünyada sadece 16 sporcu olimpiyatlara katılabiliyor. Sayı çok az olduğu için diğer sporculardan farklı olabilmemiz, disiplinli çalışmamız gerekiyor. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Topçu: “Olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum”
Milli sporcu 16 yaşındaki Baran Topçu ise 2014 yılından beri bu sporu yaptığını dile getirdi. Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle trambolin sporuna başladığını vurgulayan Topçu, “Başladığım günden beri ara vermeden devam ediyoruz. Bugüne kadar Türkiye şampiyonalarında, turnuvalarda şampiyonluklarım, ikinciliklerim, üçüncülüklerim var. Uluslararası turnuvalarda derecelerim var. Dünya şampiyonasında 11. oldum. 2.5 ay sonra antrenmanlara başladık. Çok özlemişim ama başlangıçta çok zorlandım. Her antrenman başında koşuyoruz. Koştuktan sonra yürüyemiyordum. Çünkü evde kalmaktan hamlamışım. Bu sene Avrupa şampiyonası vardı, oraya gitmeyi hedefliyorduk ama ertelendi. Şimdi artık önümüzdeki yıl yapılacak şampiyonaya hazırlanıyoruz. Orada derece yapmayı hedefliyorum. Ondan sonra da 2024’deki olimpiyatlara katılmak istiyorum. Tabii olimpiyatlarda da şampiyonluk hedefim var” şeklinde konuştu.

Yağmur: “İlk hedefim Avrupa şampiyonasında derece kazanmak”
Bir başka milli sporcu 18 yaşındaki Emre Yağmur da bu spora artistik cimnastikle başladığını kaydetti. 2014 yılında trambolin cimnastiğe geçtiğini vurgulayan Yağmur, “6 yıldır bu branşta mücadele ediyorum. 2.5 aydır çalışma yapamıyorduk. Yeni başladık ve biraz zorlanıyoruz. En kısa sürede eski durumumuza döneceğimizi düşünüyorum. Bu yıl yapılacak Avrupa şampiyonası zaten 2021’e ertelendi. İlk hedefim; oraya takımla gidip, derece kazanmak. Daha sonra uzun süredir hedef koyduğumuz 2024 Paris Olimpiyatları'na kota alıp, orada şampiyon olmak istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yemeklerine fare zehri karıştığı sanılan 7 kişi tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yemeklerine fare zehri karıştığı sanılan 7 kişi ...
Bahçacı “Sağlık altyapı yatırımlarında epeyce yol aldık” Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, son iki yılda il genelinde altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirterek, Erdemli Devlet Hastanesi ek hizmet binasını yıl sonunda hizmete açacaklarını, Silifke Sağlık Kompleksi ile de Silifkelilerin hayalinin gerçekleştiğini söyledi
YEREL HABERLER Bahçacı “Sağlık altyapı yatırımlarında epeyce yol ...
Seçer, Tarsus'ta hal esnafı ile bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Tarsus'un ismine yaraşır bir kültür merkezi inşa edeceğiz" "Mevsimlik tarım işçileri için konteyner kent projesini hayata geçireceğiz"
YEREL HABERLER Seçer, Tarsus'ta hal esnafı ile bir araya ...
Mersin Barosundan kamu kurumlarına yasa dışı sigortacı uyarısı
YEREL HABERLER Mersin Barosundan kamu kurumlarına yasa dışı ...
Polisi arayan yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu
YEREL HABERLER Polisi arayan yaşlı kadın dolandırılmaktan kurtuldu
Mersin'de toplu taşımalarda virüs riskine karşı klimalar çalıştırılmıyor Doktor Serhat Kandemir: "Pencereler açık halde seyahat edeceğiz”
YEREL HABERLER Mersin'de toplu taşımalarda virüs riskine karşı ...
Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu
YEREL HABERLER Cennet mağarasına inen asansör tartışmaya neden oldu
Kaymakam Emiroğlu: "Bölge turizmini canlandıracağız"
YEREL HABERLER Kaymakam Emiroğlu: "Bölge turizmini canlandıracağız"
Mersin İl Sağlık Müdürü Bahçacı: "Türkiye’nin halen en iyisiyiz"
YEREL HABERLER Mersin İl Sağlık Müdürü Bahçacı: "Türkiye’nin halen ...
Mersin’de 7 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlendi
YEREL HABERLER Mersin’de 7 kişilik aile yedikleri yemekten ...
Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek
YEREL HABERLER Uçkurutan hastalığı limonda rekolteyi düşürecek
Doktora hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Doktora hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı
Mersin'de doktora 'sizi boşuna dövmüyorlar' diyen çifte gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de doktora 'sizi boşuna dövmüyorlar' diyen ...
Yuvasından düşen yavru doğan yerine konuldu
YEREL HABERLER Yuvasından düşen yavru doğan yerine konuldu
Toroslar’ın yaylalarında iş yerleri dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Toroslar’ın yaylalarında iş yerleri dezenfekte ...
Mersin'de terör operasyonu: 6 gözaltı / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 6 gözaltı / Ek ...
Tarsus Belediyesi, köyden kente göçü önlemek için harekete geçti
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, köyden kente göçü önlemek için ...
Mezitli’ye özel tasarım yeni bir çocuk gündüz bakım evi yapılacak
YEREL HABERLER Mezitli’ye özel tasarım yeni bir çocuk gündüz bakım ...
Mersin’de ’dumansız’ tatbikat Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı düzenlendi Çok sayıda ekibin katıldığı tatbikatta, yangın riski dolayısıyla bölgede ateş yakılmadı Yangınla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper: "Orman yangınlarının çıkış Çıkan yangınlara baktığımız zaman yüzde 90’ı vatandaş kaynaklı"
YEREL HABERLER Mersin’de ’dumansız’ tatbikat Mersin Orman Bölge ...
Mersin'de ailelerin 'kız kaçırma' tartışması kanlı bitti Mersin'de iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi yaralandı Olayda tabanca, satır ve bıçak kullanılırken, 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de ailelerin 'kız kaçırma' tartışması kanlı ...
Toroslar’ın sokakları asfaltla yenileniyor
YEREL HABERLER Toroslar’ın sokakları asfaltla yenileniyor
Mersin'de terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Akdeniz zabıtasından vefa örneği Kurumdan 21 yıl önce emekli olan eski zabıta müdürüne, teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtasından vefa örneği Kurumdan 21 yıl önce ...
3 kişinin yaralandığı 'kız kaçırma' kavgası kamerada
YEREL HABERLER 3 kişinin yaralandığı 'kız kaçırma' kavgası kamerada

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X