ORKÖY ile traktör sahibi oldular Mersin'in Erdemli ilçesinde orman köylüsü 2 vatandaş 22 bin lirası hibe, 88 bin lirası 7 yıl geri ödemeli kredi olmak üzere 110 bin lira destekten faydalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde OrmanKöy İlişkileri (ORKÖY) Projesi kapsamında verilen hibe ve kredi desteği ile 2 orman köylüsü traktörlerine kavuştu. Orman köylüsü vatandaşlara 22 bin lirası hibe, 88 bin lirası 7 yıl geri ödemeli toplam 110 bin liralık destek sağlandı.

Biri ilçeye bağlı Karayakup Mahallesinden diğeri Sinap Mahallesinden 2 orman köylüsüne traktörleri teslim edildi.

Karayakup Mahallesi'nde traktör tesliminde konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ormancılık faaliyetlerinin kırsalda yaşayan köylülerle birlikte yürütüldüğünü belirterek, "Üretim faaliyetlerimizi, ağaçlandırma faaliyetlerimizi köylülerimiz aracılığı ile yapıyoruz. Bilindiği gibi işlerimizin büyük bölümü de makine ile yapılıyor. Üretim faaliyetlerini geliştirmek, odun ham maddesi üretiminde çok önemli işler gören yerel köylülerimize bu manada destek olmak amacıyla ORKÖY kredi çeşitliliğine bir de üretim mekanizasyon kredisi katıldı" dedi.

Kullanılan ekipmanların kazandırılması anlamında köylülere imkan sunulduğunu ifade eden Akduman, "Motorlu testere, tambur, traktör şeklinde üretim mekanizasyon anlamında bir destek sağlandı. Şu an burada 2 vatandaşımıza bizden aldıkları hibe ve kredi desteği ile traktör vereceğiz. Erdemli ilçemizde toplamda 8 vatandaşımıza destek vermiş olacağız" diye konuştu.

Akduman konuşmasında şunları kaydetti:

"Geçen yıl toplamda Erdemli ilçemize 485 bin lira kredi desteği verdik. Bu yıl 1 milyon 581 bin lira destek veriyoruz. Bölge genelindeki 5 milyon liralık kredinin yaklaşık 3'te birini Erdemlimize kullanmışız. Tabiri caiz ise kardeşin kardeşe vermeyeceği şartlarda kredi veriyoruz. Toplamda 110 bin TL hibe ve kredi desteği veriyoruz. Bunun yüzde 20'si hibe, ilk yıl ödemesiz, geriye kalan kısmı ise 7 yıl süresince ve çok cüzi bir artış ile ödenecek bir miktar. Çok şükür devletimiz bu zor süreçte vatandaşına bu imkanları sunuyor. Arkadaşlarımız ormancılık faaliyetlerinde etkin bir şekilde görev alıp bu ekipmanları amacına uygun olarak kullanacaklar."

Destekten faydalanarak traktör sahibi olan orman köylüsü Harun Güneri ve Kasım Taner, kendilerine imkan sağlayan herkese teşekkür etti.

Traktör teslim törenine Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, köy muhtarları ve vatandaşlar da katıldı.

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