Toroslar'da mesire alanları temizleniyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki piknik ve mesire alanlarında çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs önlemleri kapsamında daha önce genelge ile kısıtlanan park, bahçe, piknik ve mesire alanlarının 1 Haziran tarihi itibariyle yeniden vatandaşların hizmetine açılmasıyla birlikte bu alanlardaki temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandıran belediye, vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçe olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımızın daha nezih ortamlara kavuşması için ilçe merkezinin yanı sıra yaylalardaki mesire alanlarımızı düzenli olarak bakımdan geçiriyoruz. Doğal güzelliği ve yaylalarıyla gözde olan ilçemiz, özellikle yaz döneminde daha yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Biz de mesire yerleri ile piknik alanlarımızı kontrollü sosyal hayata uygun bir şekilde hazır hale getiriyoruz. Alacağımız önlemlerle salgının yayılmasını hep birlikte önleyeceğiz" dedi.

En güzel temizliğin, kirletmemek olduğunu da dile getiren Yılmaz, "Bize emanet olan doğayı korumak ve gelecek nesillere bırakmak hepimizin görevi. Biz de belediye olarak daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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