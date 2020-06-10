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Cennet Mağarası'na asansör Mersin’in Silifke ilçesindeki 452 basamaklı merdivenle inilen Cennet Mağarası’na çelik konstrüksiyonlu asansör yapıldı AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt: "Daha önce buralara 250-300 bin turist geliyordu. Şu anda beklenilen rakam 500 bin"

İHA

Mersin'in Silifke ilçesindeki 135 metre derinliğinde 452 basamaklı merdivenle inilen Cennet Mağarası'na çelik konstrüksiyonlu asansör yapıldı.

Cennet Mağarası'na asansör Mersin’in Silifke ilçesindeki 452 basamaklı merdivenle inilen Cennet Mağarası’na çelik konstrüksiyonlu asansör yapıldı AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt: "Daha önce buralara 250-300 bin turist geliyordu. Şu anda beklenilen rakam 500 bin"

Mersin’in Silifke ilçesindeki 135 metre derinliğinde 452 basamaklı merdivenle inilen Cennet Mağarası’na çelik konstrüksiyonlu asansör yapıldı.
Mitolojide tanrıların en büyüğü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon’un iktidar mücadelesine ev sahipliği yaptığına inanılan CennetCehennem mağaraları için 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engellilere yönelik proje hazırlandı.
Silifke ilçesindeki obruklar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “2020 Yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Fizibilite Destek Programı” kapsamında, Mersin Valiliği koordinasyonunda, Çukurova Kalkınma Ajansı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen iyileştirme çalışmaları sürüyor.
İlginç yapının, yeşil tabiatı ve dibinden akan doğal suyu ile “Cennet” olarak adlandırılan 135 metre derinliğindeki obruğuna, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ziyaretçiler için asansör inşa edildi.
Elips biçimindeki 250 metrelik çapıyla dikkati çeken obruğun, 452 basamaklı yürüyüş yolunun da korunacağı projede, tabanda yer alan Meryem Ana Klisesi’nde de iyileştirme çalışmaları yürütülecek.

500 bin turist bekleniyor
AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, yaptığı açıklamada, daha önce buralara 250300 bin turist geldiğini şu anda beklenilen rakamın 500 bin olduğunu belirterek, “Turistler buralara ziyarete geldiğinde bakımsız olduğundan, inip, çıkmanın zor olduğundan, yaşlıların ve engellilerin aşağı inemediğinden, çok yol gelip burayı görememenin üzüntüsü içinde olduklarından şikayetler geliyordu bize. Bu şikayetler dile geldikten sonra burası mimar ve mühendisler tarafından bir proje geliştirildi. Bu proje uluslararası restorasyon teknik ve esaslarına göre uygulandı. Buna en iyi örnek ülke İtalya’dır. İtalya’da buna benzer yapılar görmek mümkün. Doğaya karşı bir aykırılığı olmayan, doğa ile iç içe olan bir tesis gerçekleştirildi. Şu anda misafirlerimiz kafeteryasını, satış merkezlerini, tanıtım için sinevizyon odasını , müracaatları, idare binaları, izlemek için seyir teraslarını ve en önemlisi asansörü kullanabilmektedir. Çok büyük bir yatırım gerçekleştirilmiştir" dedi.

"2 yıl önce hiçbir ses yoktu"
Bu yatırımın 2 yıl önce başladığını hatırlatan Kurt şöyle devam etti:
"2 yıl önce hiçbir ses yokken, yapıldıktan sonra açılma aşamasındayken birtakım kişiler tarafından buralar eleştirilmeye başlandı. İnsanlar doğal olarak şunu sorabilirler, bu güne kadar neredeydiniz. Özellikle Kültür Bakanlığı doğaya zarar vermemek için bütün çalışmaları uluslararası düzeyde takip etmiş, mühendislerini ve mimarlarını ona göre uyarmışlar, ona göre çalışmalar yapmışlardır. Madem böyle bir aksaklık ya da herhangi bir doğaya aykırı durum olduğunda bugüne kadar neden ses çıkmadığını sormak istiyoruz Silifke halkı olarak. Özellikle şunu belirtmek istiyoruz, burası çok eski bir yapı olduğu için taşlar yuvarlanıyordu, insanların kafası yarılıyordu, hatta kalp krizi geçiren vatandaşlarımız vardı aşağı inerken ve yukarı çıkarken. Bu gibi sıkıntılar hiçbir şekilde yaşanmayacak. Çünkü filelerle etrafı temizlendi, daha önce dağcılar tarafından düşmeye yakın çürümek üzere olan taşlar onarıldı, bakımı yapıldı. Tel örgülerle aşağı düşmesi engellendi. Yine yürürken ayağınız kaydığında kenarlardan tutunabileceğiniz bir yer yoktu. Dinlenme yerleri yapıldı. Kilisenin içinde bulunan mozaikler çok eskimiş bir yapıdaydı bunlar doğasına uygun olarak temizlendi, restore edildi. Şu an çok net görüntüler alınabiliyor. Ve çok değişik güzellikler ortaya çıkmış durumda. Daha önce buralara 250300 bin turist geliyordu. Şu anda beklenilen rakam 500 bin. Biz kendimizi Silifkeliler olarak turizmde ilerletmek isterken bu gibi yıllar sonra ortaya çıkan engellerle bizim hedeflerimizin ortadan kaldırılması bizleri üzmektedir. Turizmin gelişmesini biz yöre halkı olarak istiyoruz."

"Gezmekten keyif aldık"
Adana’dan Cennet ve Cehennem çukurunu görmeye gelen tatilci Gülsen Pars, “Biz çok uzun yıllar önce gelmiştik. O zaman böyle bir tesis yoktu. Merdiven ile inip, çıkıyorduk. Çok zorlandık. Ama şimdi özellikle asansör olması çok kolaylaştırmış. Gezmekten keyif aldık. Çok güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Gaziantep’ten gelen Türkçe öğretmeni Ali Eren ise “Ben Türkçe öğretmeniyim. Gaziantep’ten geldik buraya. Yaklaşık 10 yıl önce gelmiştim. O zamanki şartlarda merdivenle buraya kadar inmek çok zahmetli bir hale geliyordu. Aslında hep esprisini yaptığımız bir şeydi. Keşke asansör yapılsa diye çok söylemiştik. Şu an bunu görmek beni mutlu etti açıkçası. Bence daha keyifli bir hale gelecektir. Yapılan yatırım fayda sağlayacaktır, buranın gezilip, tanınması ve bilinmesi açısından” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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