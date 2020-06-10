Mersin'deki 'kız kaçırma' kavgasında baba-oğul tutuklandı

<br>MERSİN, (DHA)MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesinden dolayı çıkan tabancalı, bıçaklı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden Yılmaz Ö. (48) ile oğlu Yılmaz Can Ö. (24), tutuklandı.<br>Olay, dün sabah saatlerinde Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. (40) ile bıçakla yaralanan Yılmaz Ö. ve Kerem D. (32), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan Yılmaz Ö., Kerem D. ile Ramazan D., hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.<br>TUTUKLANDILAR<br>Olayın ardından çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ifadeleri ve çevredeki güvenlik kameraları incelemelerinde, diğer şüphelinin Yılmaz Ö.'nün oğlu Yılmaz Can Ö. (24) olduğunu tespit etti. Çalışma sonucu yakalanan Yılmaz Can Ö. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden Kerem D. ve Ramazan D. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Yılmaz Ö. ve Yılmaz Can Ö., tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz MERSİN, (DHA)<br>2020-06-10 17:44:59<br>

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