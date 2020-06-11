Evin damında 31 kök kenevir ele geçirildi

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Mersin’in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bir evin damında 31 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan araştırmada, Günyurdu Mahallesi'nde 1 şüpheli şahsın evinin damında yasadışı kenevir ekimi yaptığının bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheli şahsın evinin damında 31 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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