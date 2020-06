Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi yeniden açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Merkez Kütüphanesi, yaklaşık 2,5 aylık aradan sonra kapılarını tekrar açtı. Pandeminin yoğun yaşandığı süreçte toplum sağlığının korunması adına ve yayınlanan genelgeler doğrultusunda faaliyetine ara veren Merkez Kütüphane, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Merkez Kütüphane, yeni normalleşme sürecinde yeniden hizmet vermeye başladı. Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 14 Mart tarihinde kapatılan ve girilen yeni normalleşme süreci ile birlikte 8 Haziran’da tekrar kapılarını açan Merkez Kütüphanede, kullanıcılara her türlü olanak sunulurken, sosyal mesafe kurallarına da sıkı sıkıya bağlı kalınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kütüphane hafta içi 08.3017.00 saatleri arasında sadece dış mekanda kullanıcılarına hizmet veriyor. Gençler açık havada derslerini çalışıp, kitaplarını okuyabiliyor. Kütüphane önünde yer alan açık alan yoğun talep dolayısıyla yakın zamanda genişletilecek.

Maskesi olmayan kullanıcılar kütüphaneye alınmazken, girişte ateş ölçümleri de yapılarak, ateşi 38 ve üstündeki ziyaretçilerin girişine izin verilmiyor. Numaralandırılmış masalarda da kimin oturduğunun tespiti için kayıt ve ödünç verme masasında kayıt oluşturuluyor. Kütüphanede verilen wifi hizmeti de devam ediyor. Ayrıca kullanıcılar ücretsiz çay ve kahve ikramlarından da faydalanabiliyor.



Masa ve sandalyeler 3 saatte bir dezenfekte ediliyor

08.3011.30, 11.4514.45 ve 15.0017.00 saatlerinde 3 seans halinde hizmet verilen kütüphanede, her seans sonrası kullanıcı kütüphaneyi terk ettikten sonra masa ve sandalyelerin temizliği için 15 dakika boyunca diğer kullanıcılar mekana alınmıyor. Kullanıcılar ayrıca kütüphanenin dış cephesinde bulunan “Al Götür Oku Getir” rafındaki mevcut kitaplardan da faydalanabiliyor. Kullanıcıların doğru ve net bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak amacı ile de kütüphane hizmetlerindeki değişiklikler, yeni uyum kuralları ve uygulamaların duyurusu da belediyenin internet adresi üzerinden yapıldı.



“Faaliyetlerimize yeni koşullara göre devam edeceğiz”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Bengi İspir Özdülger, özellikle üniversiteye hazırlanan gençlerin büyük ilgi gösterdiği Merkez Kütüphanenin, yeni dönemde yeni koşullara göre hizmet vereceğini belirterek, “Normalleşme süreci kapsamında kütüphanemiz açıldı. Ancak pandemi riski azalmış olsa da tam olarak geçmediği için biz de faaliyetlerimize yeni koşullara göre devam edeceğiz. Kütüphanemizin kapalı kısmında bir süre daha hizmet verilmeyecek. Yaz mevsiminin de gelmesiyle birlikte gençlerimiz, kütüphanemizin açık alan kısmından yararlanabilecek. Bu arada, sosyal mesafe kuralını da göz önünde bulundurarak, öğrencilerin iç içe oturmamaları için kütüphane kapasitesini yarı yarıya azalttık. Gençlerimiz, aralarında en az 2 metre mesafe olacak şekilde kütüphanemizden faydalanıyorlar” dedi.

Kütüphaneye giren herkesin ateşinin ölçüldüğünü ve maskesiz girilmesine kesinlikle izin verilmediğini kaydeden Özdülger, “Üniversite sınavının yaklaştığı şu günlerde kütüphanemizden faydalanmak isteyen gençlerimiz, burada güvenli ve hijyen bir ortamda ders çalışabiliyorlar. Ayrıca gençlerimiz, kütüphanede kaldıkları süre boyunca su, çay ve kahve gibi ikramlarımızdan hiçbir ücret ödemeden sınırsız olarak faydalanıyorlar” diye konuştu.



Mersinliler Kütüphane’de verilen hizmetlerden memnun

Kütüphanenin tekrar faaliyete geçmesinden mutlu olduklarını belirten öğrenciler, sessiz, sakin ve hijyenik bir ortamda ders çalışırken, Büyükşehir Belediyesinin ikramlarından da faydalandıklarını söyledi. İki gündür Merkez Kütüphaneye gelmeye başladığını belirten Esra Bozkurt, “Hem internetinden yararlanıyorum hem de kahve ve çay ikramları oluyor. Personel de güler yüzleri ile etkiliyor. Çok memnunum. Teşekkür ederim” dedi.

YKS’ye hazırlanan Murat Can Dişçi de verilen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Burada internet ortamından yararlanabiliyorum. Bundan 2 gün önce başka bir kütüphaneye gittim ama orada sıkıldım diyebilirim. Burası hem ferah hem açık alandayız. Ücretsiz çay ve kahve gibi belli imkanları da var” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Gizem Gürbüz, pandemi sürecinden sonra kütüphanenin açılmasının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, “Burada Büyükşehir Belediyesi tarafından çayımız, kahvemiz eksik olmuyor. Ayrıca her türlü önlem alındığı için buraya güvenli bir şekilde gelebiliyorum” dedi.

Zara Yıldızhan ise pandemi sürecinin kendileri için zor geçtiğinden ve evde rahat bir çalışma ortamı bulamadıklarından bahsederek, “Kütüphanemizin açılmasından dolayı çok memnunum. Burada sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere tüm sağlık kurallarına azami dikkat ediliyor” diye konuştu.

