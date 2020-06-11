Dolandırıcılık şüphelisi: Kimse bu tuzaklara düşmesin (2)

Altın fiyatları ne kadar oldu?

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<br>4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI<br>Mersin'de kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan M.K., A.A., M.A. ve M.S. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-06-11 18:14:57<br>

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