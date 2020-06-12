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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldığı LCD televizyonu, yolcu minibüsüyle taşıdı

DHA

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 3 farklı evden televizyon çalan G.Y. tutuklandı. G.Y.'nin, çaldığı bir LCD televizyonu kolunun altına alıp, minibüse binerek satmaya götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mağdurların beyanlarından yola çıkıp, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin G.Y. olduğunu belirledi. Ekipler, G.Y.´yi gözaltına aldı. G.Y.´nin...

Çaldığı LCD televizyonu, yolcu minibüsüyle taşıdı

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 3 farklı evden televizyon çalan G.Y. tutuklandı. G.Y.'nin, çaldığı bir LCD televizyonu kolunun altına alıp, minibüse binerek satmaya götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mağdurların beyanlarından yola çıkıp, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin G.Y. olduğunu belirledi. Ekipler, G.Y.´yi gözaltına aldı. G.Y.´nin çalıp sattığı 3 televizyon da bulunarak sahiplerine teslim edildi.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.<br>ÇALDIĞI TELEVİZYONU SATMAYA MİNİBÜSLE GİTTİ<br>G.Y.´nin çaldığı LCD televizyonu şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip, satmaya götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. G.Y.´nin rahat tavırları dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)<br>2020-06-12 10:41:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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