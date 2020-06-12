Yılmaz: "Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin liderliği başlıyor"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen, 'Covid19 sonrası TürkiyeAB İktisadi ve Ticari İlişkileri' webinarına katıldı.

Salgının dünya ekonomisi üzerine etkisinin konuşulduğu webinar, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, EUROCHAMBRES Genel Sekreteri Arnaldo Abruzzini ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Türkiye ile AB’nin ekonomik ve ticari ilişkilerinin de masaya yatırıldığı toplantıyla ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, Türk milletinin sahip olduğu en önemli özelliğin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu belirterek, "Dünya, korona virüse karşı çok zorlu bir sınavdan geçiyor. Türkiye bu noktada uyguladığı tedbir ve izlediği yöntemlerle tüm dünya tarafından en iyi notu alan ülkelerden biri” dedi.

Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin, dünyanın en önemli aktörlerinden olmaya namzet olduğunu gururla vurguladıklarını ifade eden Yılmaz, Covid19 sonrasında Türkiye'nin liderliğinin başlayacağını, bu süreçten en güçlü çıkacak ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.