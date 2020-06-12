Akdeniz Belediyesinde bir personelin testi pozitif çıktı

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinde bir personelin korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı, temas ettiği 7 personelin de evde karantinaya alındığı bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yazılı bir açıklama yaparak, korona virüs şüphesiyle hastaneye giden merkez binada görevli bir belediye personelinin yapılan ilk testinin pozitif çıktığını belirtti. Gültak, personelin hemen Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini ve tedavisine başlandığını kaydetti.



“Temas ettiği 7 personel de kontrol amaçlı evde karantinaya alındı”

Söz konusu personelle temas eden 7 personelin de Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden gelen görevliler tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürülerek korona virüs taramalarının yapıldığını kaydeden Gültak, bu çalışanların evlerinde 14 günlük karantina sürecine alındıklarını ifade etti.

Panik yapılacak bir durum olmadığının altını çizen Gültak, salgına karşı belediye merkez binasında tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını vurguladı. Gültak, iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlar için de gerekli önlemlerin alındığını, belediyeye maskesiz girişin yasaklandığını ve gelen kişilerin ateşinin ölçülmeye devam edildiğini belirtti.

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