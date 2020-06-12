Tahrayla eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Mersin'de boşanma davası açan eşi Leyli Etiz'i başına tahra ile vurarak öldüren sanık Süleyman Etiz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mersin'de boşanma davası açan eşi Leyli Etiz'i başına tahra ile vurarak öldüren sanık Süleyman Etiz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca sanığa iyi hal indirimi de uygulamadı.

Süleyman Etiz hakkında, Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, tasarlayarak, kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Süleyman Etiz, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Perişan haldeyim diyerek, tahliyesini istedi

Tutuklu yargılanan Süleyman Etiz, mahkemedeki ifadesinde, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Ayrıca hastayım, yaşlıyım, beni sürekli doktora götürüyorlar. Ben perişan vaziyetteyim. Bakacak kimsem yok. O yüzden tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık avukatı da Süleyman Etiz'in olayı kendisini korumak için yaptığını iddia ederek, "Olay meşru müdafaa sınırları içerisinde değerlendirilmelidir. Bu sebeple müvekkilimin öncelikle beraatini isteriz, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümler uygulansın ve tahliyesine karar verilsin" diye konuştu.



Müşteki avukatları ise sanığın gerekli cezayı almasını talep etti.

İddia makamı da sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ederek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Süleyman Etiz'e 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca sanığa iyi hal indirimi de uygulamadı.



Olayın geçmişi

Olay, 14 Mart 2019 tarihinde Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli Etiz (48), sabah eve gelen ve uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi Süleyman Etiz ile tartıştı. Tartışma sırasında çocukların yattığı odanın kapısını kitleyen Süleyman Etiz, tahra ile eşinin başına vurduktan sonra evden kaçtı. Leyli Etiz kanlar içinde yere yığıldı. Sesler üzerine kalkan çocuklar ise kilitli olan kapıyı kırıp, dışarı çıkarak komşulardan yardım istedi. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı koca ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.