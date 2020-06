Kuyuluk'un kanalizasyon sonunu çözüme kavuşuyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi’nde çalışmaları devam eden kanalizasyon hattını yerinde inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi’nde çalışmaları devam eden kanalizasyon hattını yerinde inceledi.

Başkan Seçer’in seçim öncesi sözünü verdiği bir çalışma olan ve mahalle halkının yıllardır beklediği “kuyuluk kanalizasyon hattı” çalışması sayesinde, uzun yıllardır çözüme kavuşturulamayan bir sorun son bulacak. Kuyuluk, Çankaya ve Çamlıca mahallelerini kapsayan ve 5 milyon 178 bin lira sözleşme bedeli ile gerçekleştirilen yapım işi kapsamında toplam 14 bin 794 metre kanalizasyon hattı imalatı yapılacak. Başkan Seçer’e saha incelemesi sırasında Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ve muhtarlar eşlik etti. İncelemede konuşan Seçer, Kuyuluk kanalizasyon hattı sorununun uzun yıllara dayalı bir sorun olduğundan bahsederek, “Seçim öncesi Mezitli’den gelen taleplerin başında Kuyuluk kanalizasyon meselesi vardı. Hem vatandaşlarımız hem de Mezitli Belediye Başkanımız tarafından bu konu sıkça dile getirildi. Şu anda yapım işi başladı. Bu proje Kuyuluk, Çankaya, Çamlıca güzergahını içeriyor. Bunu Okan Merzeci’deki hattımıza bağlayacak bir çalışma. Siteler bölgesi ile ilgili de pratik bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Orada imar yolları sorunu var. Tabi bunları açarken de bunun hukuki altyapısını oluşturmak, çözmek lazım. Bazı bölgelerde kamulaştırma sorunu olabilir. Bunların finansman konusu da tabi ki büyük yatırımlar. Altyapı gözle görülmeyen yatırımlar ama çok büyük yatırımlar. Herkes şu ortak kanıda, bir kent için kanalizasyon, çevre sağlığı, halk sağlığı, toplum sağlığı açısından önemli” dedi.

Akdeniz bölgesinin yoğun bir şekilde sinek olan bir bölge olduğunu söyleyen Seçer, "Sineği öldürmekle, ilaçlamakla bitmiyor, kaynağı kurutacaksınız. Sineğin ürediği en önemli kaynaklardan bir tanesi de sokaklara boşalan foseptik ve kanalizasyon. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ, altyapı yatırımlarını bu anlamda da önemsiyor. Bunlar kaynak işi, para işi" diye konuştu.

Belediyelerin popülizmle hizmet getiremeyeceklerinden bahseden Seçer, insan ve para kaynağının önemine vurgu yaptı. İkisinin bir araya gelmediği zaman yatırımların da ortaya çıkamayacağını vurgulayan Seçer, "Rutin işler kolaydır, parkı temiz tutarsınız, yolu temizlersiniz, çöpü alırsınız ama bu yatırımlar çok büyük para içeriyor. Bizim toplamda 5 yılda kurguladığımız 2.5 milyar liralık bir yatırım var. Eskisi gibi dış kaynaklı kredi bulamıyoruz. İller Bankası imkanlarımız son derece kısıtlı, sıkıntılı. Bunları her platformda dile getiriyoruz. Bırakın onu, Meclis’ten hakkımız olan borçlanma yetkisini alamadık. MESKİ neden ayakta duruyor? Vatandaştan aldığı su bedelinden. Meclis kararıyla, yasaya bağlı olarak 3 ay ertelendi mi? Ben istiyorum diye su fiyatlarını düşüremem, fatura göndermemezlik yapamam, tahsil zamanı gelen faturanın ertelemesini yapamam. Kanun, nizam, karar çerçevesinde yaptığımız işler. Şimdi böyle sıkıntılı bir süreçte yaşıyoruz ama MESKİ, bütün bu sıkıntılı süreçleri bir tarafa bırakıp, mevcut imkanları en akıllı şekilde değerlendirecek çalışmalar da yapıyor. Bunu görmek lazım" ifadelerini kullandı.

Kanalizasyon hattı, yağmursuyu ve içmesuyu çalışmaları konusunda yıllardır çözümsüz kalmış birçok bölgede çalışma başlattıklarını ve bunlara hızla devam ettiklerini belirten Seçer, “Her tarafta bir çalışma var. Her taraf şu anda şantiye gibi. MESKİ önemli yatırımlar yapıyor. Bunlar devam edecek. Bu Mezitli’de de böyle, Tarsus’ta da böyle. İnsanlar bizden çözüm bekliyor. Biz de kaynak arayışı içerisindeyiz" şeklinde konuştu.



“Biz güçlü bir belediyeyiz”

Mersin’de nüfus yoğunluğunun azlığı dolayısıyla altyapı çalışmalarında kişi başına düşen maliyetin son derece fazla olduğunu vurgulayan Seçer, “Bir şekilde içinde bulunduğumuz bazı sorunları aşacağız. Bu tartışmasız. Her zaman söylüyoruz. Belediye olarak güçlü bir belediyeyiz. Türkiye’nin en saygın belediyelerinden bir tanesiyiz. Bakın bir Belediye Başkanı olarak bugüne kadar enkaz edebiyatı yapmadık. Öldük, bittik edebiyatı yapmadık. Paramız yok edebiyatı yapmadık. Fakiriz, gelirimiz yok edebiyatı yapmadık. Mersin üreten, çalışan ve geliri olan bir kent. Bu da bize belediye geliri olarak yansıyor. Bu gelirleri en akılcı şekilde değerlendireceğiz ve kalan 4 yıl içerisinde sadece altyapı değil, her alanda önemli yatırımlara imza atacağız” dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaklaşık 6 yıl önce, göreve geldiği sırada ilk taleplerinin Kuyuluk kanalizasyon hattı çalışması olduğunu kaydederek, konunun defalarca Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de gündeme geldiğini anlattı. Başkan Seçer ile adaylık döneminde konuyu görüştüklerini hatırlatan Tarhan, “Vahap Bey, seçilmesi halinde Kuyuluk’un kanalizasyon sorununu çözeceğini ifade etmişti zaten. Sağ olsun. Mezitli’nin en temel sorunlarından birisi buydu. Bir de korona virüs olgusu olduktan sonra insanlar sağlığa daha çok önem veriyorlar. Artık insanlar foseptikle yaşamak istemiyor. Artık Mersin bana göre işte bu şekilde büyük bir kent, metropol olmaya doğru gidiyor. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

