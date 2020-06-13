Vali Su: “Jandarma Teşkilatı, ülkemizin en köklü kurumlarından biridir”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, 181’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Jandarma Teşkilatının, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Mersin İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ve beraberindeki teşkilat mensupları, Jandarma Teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milletin huzur ve güveni için gece gündüz demeden çalışan Jandarma Teşkilatının, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Su, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Su, Mersin’deki huzur ve güven ortamının sağlanmasında gösterdikleri gayretten dolayı İl Jandarma Komutanı Çarıkcıoğlu şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Çarıkcıoğlu da kuruluş yıl dönümü kapsamında Mersin’de gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Vali Su’ya bilgi verdi.

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