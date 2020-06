Mersin'de tarihi ve doğal güzellikler havadan görüntülendi Doğu Akdeniz'in tarihi kenti Mersin'in Erdemli İlçesinde yörenin tanıtımı için çalışma başlatıldı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu: "Erdemli'mizin her alanı adeta doğal bir müzedir"

Korona virüs dolayısıyla turizm sektörünü canlandırmak için dünya ülkeleri tarihi ve turistik varlıklarının tanıtımına hız verdi. Ülkemizde tarihe yolculuk yapmak isteyenlerin durak noktalarından, Doğu Akdeniz'in tarihi kenti Mersin'in Erdemli ilçesinde yörenin tanıtımı için de çalışma başlatıldı.

Bölgenin tarihi ve kültürel miraslarının tanıtımına katkı sunmak için harekete geçen Erdemli Belediyesi tarafından, tarihte suçluların aslanların önüne atıldığı yer olarak bilinen Kanlıdivane Obruğu ve tarihi dokusu, kayalara oyulan kaya mezarları ve Şeytan Deresi Kanyonu'ndaki Adam Kayalar havadan görüntülendi.

Tarihi M.Ö. 2. ve 3. yüzyıla kadar dayanan Kanlıdivane Antik Kenti, kent içindeki kaya mezarları ve Şeytan Vadisi'ndeki Adam Kayalar, Doğu Akdeniz'nin önde gelen kültür miraslarından.

Turizme katkı sunmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli'mizin her alanı adeta doğal müze şeklinde" dedi.

Tollu, "Erdemli her bir metrekaresinden tarih fışkıran dünyanın en güzel coğrafyası. Erdemli'nin her bölgesi tarihi güzellikler, doğal zenginlikleri, denizi, kumu, denizin ortasında kalesiyle birlikte mükemmel bir doğa harikasına sahip" diye konuştu.

Kanlıdivane Antik Kenti, Adam Kayalar ve Kaya Mezarlar gibi tarihi ve kültürel mirasın Erdemli'ye essiz bir güzellik kattığını ifade eden Tollu, "Bu kente gelen insanlarımız misafirperverliğin yanında tarihin ve doğanın en güzel örnekleriyle karşılaşacaklar. Herkesi tarih şehri, turizm şehri, doğa ve denizin güzellikleriyle dolu olan Erdemli'mize tatil yapmaya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan tespitlerde M.Ö. 3. yüzyılda uygarlıkların yerleştiği bölgenin tarihi yapı ve doğal güzellikler yönünden zengin olduğuna dikkat çeken Tollu, "Erdemli'mizin her alanı adeta doğal müze şeklinde. Görmeye değen, geleceğe gururla taşıyacağımız tarihi ve doğal güzelliklere haiz" dedi.

Çalışmalar kapsamında hazırlanan essiz görüntüler bölgenin tanıtımına katkı sunacak.

