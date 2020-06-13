Rektör Çamsarı: “4 bin kişilik yurt yapılacak” MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen online Çevrimiçi Akademi Söyleşilerinde, 40 dönüm bir araziyi Kredi Yurtlar Kurumuna tahsis ettiklerini ve buraya 4 bin kişilik yurt yapılacağını söyledi

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 40 dönüm bir araziyi Kredi Yurtlar Kurumuna tahsis ettiklerini ve buraya 4 bin kişilik yurt yapılacağını söyledi. Merkez kampüste yaklaşık 30 bin öğrenci olduğunu belirten Çamsarı, “Öğrenci sayımızın üçte birini bulacak şekildeki yurt kapasitesine ulaşmak bizim hedefimiz” dedi.

MEÜ Eğitim Fakültesi tarafından online Çevrimiçi Akademi Söyleşileri düzenlenmeye başlandı. Moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir’in gerçekleştirdiği Çevrimiçi Akademi Söyleşilerinin ilk konuğu Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı oldu. “COVID19 Pandemisi Sürecinde Mersin Üniversitesinde EğitimÖğretim Faaliyetlerine Bakış” konulu söyleşi, Eğitim Fakültesi YouTube sayfasından canlı olarak yayınlandı.



“Tedbirler sürdürülmeli ve kalabalık ortamlarda dikkatli olunmalı”

Rektör Çamsarı, söyleşide pandemi ile ilgili alınan önlemler ve tedavi süreçleri bağlamında Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla başarılı olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yürütülen salgınla mücadele kapsamında üniversite hastanelerinin önemine de değinen Çamsarı, Mersin Üniversitesi Hastanesinin ivedilikle teşhis ve tedaviye uygun hale getirildiğini ve her türlü tedbirin alındığını ifade etti. Hastanede vatandaşların yanı sıra sağlık çalışanları ve diğer personel için de yeni uygulamalara geçildiğini belirten Prof. Dr. Çamsarı, üç misafirhanenin, evine gidip gelmekte zorluk yaşayan çalışanlar için düzenlendiğini hatırlattı. Hastalığın kontrol altına alınma aşamasında olduğunu kaydeden Çamsarı, ancak yine de alınan tedbirlerin sürdürülmesi ve kalabalık ortamlarda dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.



“50 bin öğrenciye hizmet sunmanın güçlüğünü yaşadık, ancak sorunu kısa sürede çözdük”

MEÜ’nün uzaktan eğitim deneyimine sahip olduğunu, ancak pandemi döneminin ilk günlerinde 50 bin öğrenciye hizmet sunmanın güçlüğünü yaşadıklarını söyleyen Çamsarı, ancak bu sorunların kısa sürede çözüldüğünü ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların anında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hem internet altyapısı hem de yazılım ve donanım anlamında atılan adımları da açıklayan Çamsarı, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan mali açıdan bu zor süreç düşünüldüğünde biz sadece bütçeye bağlı kalmadık. Avrupa Birliği’ne ve yabancı öğrencilere kaynak sağlayan hibelere de başvurduk. Bu hibenin hepsini bilgisayar, bant genişliği, derslikler gibi altyapı hizmetlerine harcayacağız. Bu konuda kaliteyi artırarak devam edeceğiz” dedi.



“Uzaktan eğitimin canlı yapılabildiği üniversiteler sıralamasında MEÜ ilk 5’te”

Yeni eğitimöğretim dönemine ilişkin hazırlıklarla ilgili de bilgi veren Rektör Çamsarı, YÖK tarafından uzaktan öğretimle verilebilecek ders oranının yüzde 40 olması önerisini halihazırda pek çok birimde karşıladıklarını belirtti. Uzaktan eğitimin canlı şekilde yapılabildiği üniversiteler sıralamasında MEÜ’nün ilk 5 içerisinde yer aldığını vurgulayan Çamsarı, online yapıldığında verim açısından örgün eğitimden çok farklı olmayan derslerde bu işi mümkün olduğunca uzaktan eğitim yoluyla yürütmek gerektiğini, böylelikle üniversitenin altyapısının daha verimli kullanılabileceğini dile getirdi.



“Bütün üniversitelerle anlaşma imzalıyoruz”

Öğrencilerin internet ve bilgisayar gibi altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında atılan adımları da açıklayan Çamsarı, “Bütün üniversitelerle sözleşme imzalıyoruz. Hangi ilde olursa olsun öğrencilerimiz kendilerine yakın bir üniversitenin kütüphanesine gittiğinde yardım görecekler. Oranın altyapısını kullanarak bizim derslerimize katılabilecekler. Aynı kolaylığı bizler de Mersin’de yaşayan farklı üniversitelerin öğrencileri için sağlayacağız” diye konuştu.



“4 bin kişilik yurt yapılacak”

Yurt konusuna da değinen Çamsarı, “Halihazırda 4 bin 500 kişilik temiz ve ferah bir yurdumuz var. 40 dönüm bir araziyi Kredi Yurtlar Kurumuna tahsis ettik. Buraya 4 bin kişilik bir yurt yapılacak. Bütün anlaşmalar ve altyapılar hazırlandı. Merkez Kampüsümüzde 2530 bin civarında öğrencimiz var. Öğrenci sayımızın üçte birini bulacak şekildeki yurt kapasitesine ulaşmak bizim hedefimiz. Yani 10 bin öğrencimizi yurtta barındırabilirsek Türkiye ortalamasının üstüne çıkmış olacağız” ifadelerini kullandı.

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