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Başkan Seçer: "Mersin'de oturarak Mersin'i yönetemeyiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde incelemelerde bulundu

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Seçer: "Mersin'de oturarak Mersin'i yönetemeyiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde incelemelerde bulundu.
İlk olarak Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat’ı ziyaret eden Başkan Seçer, “Mersin yüzölçümü bakımından İstanbul’un 3 katı büyüklüğünde ama gelire bakarsanız onların 1 aylık geliri bizim 1 yıllık gelirimize denk. Mersin geniş bir bölge. Geniş bir alana hizmet etmek kolay değil” ifadelerini kullandı.
Kaymakam Ayvat’ın yöreye özgü kişniş üzümüyle ilgili pazarlama desteği talebine de olumlu yaklaşan Seçer, kişniş üzümü kooperatifinden hem ürün alabileceklerini, hem de diğer belediyelerin ürün alması için aracı olabileceklerini söyledi. Seçer, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar’ı da ziyaret etti. Mersinliler’in Belediye Meclisi’ndeki siyasi tartışmalardan rahatsız olduğunu vurgulayan Seçer, “Vicdanen rahatım. İnsanları etnik kökeninden, mezhebinden, siyasi görüşünden dolayı ayırt etmiyorum. Ayrımcılık genetik kodlarıma aykırı. Önemli olan büyüklük değil. Bu imkanları akıllı kullanmak. Yerel yönetimlerin en büyük sorunu da zaten bu. Kaynak israfı. 14 ay içinde belediyede mali disiplini sağladık. Hangi bankadan ne kadar faizle borç aldığını bile Meclis ile paylaşan bir Belediye Başkanıyım. Diyalog mesafeleri azaltır, sorunları küçültür. 14 aylık sürede Alpaslan Başkan’la küsmedik, darılmadık. Başkanlar düzeyinde diyaloğu sürdürmemiz lazım” dedi.
Seçer, Gülnar Belediyesi’ni ziyaretinde önümüzdeki süreçteki yatırımlar, beklentiler ve sorunlara ilişkin bazı değerlendirmelerde de bulunarak, "Bizim de yatırım programı içerisinde yer alan bazı projeleri değerlendirme imkanımız oldu. Tabi bunların üzerinden tekrar geçeceğiz. Farklı, yeni gelişmeler çerçevesinde yeni çalışmalar da ortaya çıkacak. Ama ortaklaştığımız bir konu var. Bir kere diyaloğu sıklaştırmak, pekiştirmek, sürekli işbirliği içerisinde olmak. Bunun da birinci yolunun başkanlar düzeyinde, sürekli diyalog halinde olmanın önemli olduğunu değerlendirdik. Bundan sonra inşallah çok daha sık görüş alışverişlerinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

“Yol Gülnar’da önemli bir sorun”
Gülnar’ın yol ağının 418 kilometrelik kısmının Mersin Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olduğunu ifade eden Seçer, “İlçe belediyesi, bahçe yolu, karayolu farkı, ayrımı olmadan Büyükşehir’in buralara hizmet götürmesi gerektiği kanısına vardık. Gülnar’da yol önemli bir sorun. Çünkü üretici bölge. Buranın yaklaşık 200 bin dönüm tarım alanı var. Bunun yarısı sebzemeyve. Bunların pazara sağlıklı ulaşması için, vatandaşın merkeze sağlıklı gelebilmesi için, alışverişi için, çocuklarının okula gelebilmesi için yola ihtiyacı var. Biz geçen çok ivedi olarak Mut’ta bir bitüm işleme ya da asfalt şantiyesi, asfalt plenti faaliyete aldık. Bir özel sektör plentiydi. Onu hemen belli bir aylığına bir ücretle kiralayıp hizmete aldık. Mut ve Gülnar’ın ivedi sorularını kış girmeden çözmüştük. Buraya da yaklaşık olarak 3 bin 650 ton asfalt dökülmüştü. Şimdi yeni dönemde, 2020 yılı içerisinde 18 bin ton asfalt çalışması olacak. Sathi kaplama, sıcak asfalt, yama çalışmaları, hepsini inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Gülnar’a 117 milyon liralık yatırım”
Gülnar’a yapılacak altyapı yatırımları konusunda da bilgi veren Seçer, "Kanalizasyon yatırımlarımız var. Devam eden içmesuyu yatırımımız var. İller Bankası ile yaptığımız 25 milyon liralık bir yatırım. Orada pandemi dolayısıyla müteahhitin işten vazgeçme talebi var ama biz bunu olumlu karşılamadık. Onun neticesini bekliyoruz. Neticelenir neticelenmez o inşaat devam edecek. 3’te 1’i tamamlanmış bir çalışma. Toplamda 2024’e kadar 117 milyon liralık bir altyapı çalışması öngörülüyor. İçmesuyu, arıtma, kanalizasyon. Tabi bunların üzerine koyacağız, eksiltmeyeceğiz. Birçok alanda olduğu gibi diğer sosyal alanlarda da, kültürel faaliyetlerde de Gülnar Belediyemiz ile işbirliği yapmak istiyoruz. Yollar da, kanalizasyon da, içmesuyu da, diğer hizmetler de bir bir gerçekleşecek. Burada üniversitemizle işbirliği yapıyoruz. Bir bina devri oldu bize. Bir protokol yaptık. Gelecek eğitimöğretim yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi öğrenci misafirhanesini açıyoruz. Hem kız öğrencilerimizi ağırlayacağız, hem de erkek öğrencilerimizi. Burada üniversiteye hazırlık etüt merkezimiz de var. 430 öğrencimiz var. İnşallah gelecek yıl bu sayı artar. Burada gerçekten okumaya hevesli çok genç var, çok çocuğumuz var. Bizim de amacımız eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak. Çünkü görece olarak yoksul insanların olduğu yerlerde çocuklar bu fırsatlardan faydalanamıyor. İşte sosyal devlet olmak da böyle bir şey. Etüt merkezimiz devam edecek. Yine bir Gençlik Merkezi, çocuklarımızın rahatça ders çalışabileceği, etkinlik yapabileceği bir merkez çalışmamız olacak. Bu yatırımlar Gülnar’ı daha iyi noktalara getirecek" şeklinde konuştu.
Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ise Başkan Seçer’i ilçelerinde görmekten dolayı duydukları gururu dile getirerek, “Çok güzel bir ziyaret oldu. Yapacakları hizmetlerle ilgili, bizim öneri ve beklentilerimizle ilgili görüşlerimizi, düşüncelerimizi aldılar. Ben kendilerine böyle bir ziyarette bulundukları için teşekkür ediyorum” dedi.
Seçer, Gülnar'ın ardından Aydıncık ilçesini ziyaret etti. Aydıncık Kaymakamı Kamil Güzel ile Belediye Başkanı Ferat Aktan'ı ziyaret eden Seçer, "Aydıncık şirin bir ilçemiz, çok güzel bir beldemiz, hem turistik beldemiz, hem değerli tarım ürünlerinin, örtü altı seracılığın yaygın olduğu bir bölge. Ferat Başkanımız ile beraber ilçeye ait bazı konuları değerlendirdik. Burada bir içmesuyu sorunu var. Şebeke hattında geçmişten gelen bir hatalı yapım sorunu var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Bizimle alakalı değil, daha önceki yıllarda İller Bankası tarafından yaptırılmış bir çalışma bu. Yine bunun yanında yılın bazı mevsimlerinde bulanık akan bir içmesuyu kaynağı var. Oraya suyu temizleyecek, arıtacak bir tesis yapmayı düşünüyoruz. 3 ilçemiz vahşi depolama yapıyordu. Şu anda Aydıncık Silifke’ye taşınıyor, Bozyazı taşınıyor. Anamur da. 15 Haziran’a kadar hepsi taşınacak. Vahşi depolama ortadan kalkıyor. Ancak bu bir anlamda geçici bir çözüm. Kalıcı, düzenli katı atık depolama alanı oluşturup, Anamur, Bozyazı, Aydıncık hattının katı atıklarını orada bertaraf etmek için güzel bir tesis oluşturacağız” diye konuştu.
Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan da Başkan Seçer’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, “Hem merkezi hükümetimizin destekleriyle hem de Büyükşehir ile yapacağımız işlerle ilgili istişarelerde bulunduk. Başkanımızla konuyla alakalı bir çalışma başlatacaklar. Beraber ortak proje anlamında çalışmalarımız olacak. Özellikle kanalizasyon ve içmesuyu ile alakalı görüştük. Kendileri de talimatını verdi. Hele hele kışın yağmurdan dolayı kaynaklanan bulanıklık konusunda bir paket arıtma düşünülüyor" ifadelerini kullandı.
Seçer, son olarak Bozyazı ilçesini ziyaret etti. Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'yı ziyaret eden Seçer, ilçeye kazandıracakları kültür merkezi ile ilçedeki 3 halin tek bir hal olarak toplanması yönündeki çalışmaları hakkında Çetinkaya ile görüş alışverişinde bulundu. Seçer, Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın’ı da ziyaret etti.
MESKİ’nin gözce gözlüce içme suyu projesi ile tekmen tekeli atıksu arıtma tesisinin de aralarında olduğu altyapı projeleri için Bozyazı’ya 62 milyon liralık kaynak ayıracağını ifade eden Seçer, Bozyazı Belediyesi’nin Sini Çayı düzenlemesi, içmesuyu şebekesinin yenilenmesi taleplerini de inceleyeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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