Akdeniz Belediyesi'nde 7 personelin test sonuçları negatif çıktı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi'nde bir personelin korona virüs (Covid19) testinin pozitif çıkmasının ardından, evlerinde karantinaya alınan ve teste tabi tutulan temas ettiği 7 personelin ise test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, korona virüs testi pozitif çıkan bir belediye personelinin tedavisinin sürdüğünü, kontrol amaçlı test yaptırılan diğer 7 personelin test sonuçlarının da negatif çıktığını söyledi. Gültak, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan, belediyenin Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde görevli 1 personelin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Gültak, hasta personelle temas eden, yapılan korona virüs test sonuçları negatif çıkan 7 belediye personelinin de tedbir amaçlı olarak evlerinde 14 gün karantina altında olacaklarını kaydetti.

“Belediyemiz açık ve hizmete devam ediyor”

Belediye merkez binasının açık olduğunu ve vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini ifade ederek, panik yapılacak bir durum olmadığının altını Gültak, salgına karşı belediye binasında tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığının da altını çizdi. Belediye binasının ve tüm odaların dezenfektanlı su ile ilaçlandığını belirten Gültak, iş ve işlemleri için belediye merkez binasına gelen vatandaşlara yönelik olarak da en üst seviyede tedbir alındığını, belediyeye maskesiz girişin yasaklandığını ve gelen vatandaşların yanı sıra tüm belediye personelinin de ateşinin ölçülmeye devam edildiğini sözlerine ekledi.

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