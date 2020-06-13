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Kanlıdivane Obruğu ile Adam Kayalar havadan görüntülendi

DHA

Kanlıdivane Obruğu ile Adam Kayalar havadan görüntülendi

<br>Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yörenin tanıtımı için başlatılan çalışmalar kapsamında, bölgedeki Kanlıdivane Obruğu ile Adam Kayalar havadan görüntülendi.<br>Erdemli Belediyesi, koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçişle birlikte turizmi canlandırmak için bölgenin tarihi ve kültürel miraslarının tanıtımına başladı. Doğu Akdeniz'in tarihi kenti Mersin'in Erdemli ilçesinde belediye tarafından, Tarihi M.Ö. 2. ve 3. yüzyıla kadar dayanan ve suçluların aslanların önüne atıldığı yer olarak bilinen Kanlıdivane Obruğu ile kaya mezarları ve Şeytan Deresi Kanyonu'ndaki Adam Kayalar havadan görüntülendi. <br>İlçenin her alanının adeta doğal bir müze olduğunu vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli her bir metrekaresinden tarih fışkıran, dünyanın en güzel coğrafyası. Erdemli'nin her bölgesi tarihi güzellikler, doğal zenginlikleri, denizi, kumu, denizin ortasında kalesiyle birlikte mükemmel bir doğa harikasına sahip. Kanlıdivane Antik Kenti, Adam Kayalar ve kaya mezarlar gibi tarihi ve kültürel miraslar Erdemli'ye essiz bir güzellik katıyor" dedi.<br>Yerli ve yabancı turistleri ilçeye davet eden Başkan Tollu, "Bu kente gelen insanlarımız misafirperverliğin yanında tarihin ve doğanın en güzel örnekleriyle karşılaşacaklar. Herkesi tarih şehri, turizm şehri, doğa ve denizin güzellikleriyle dolu olan Erdemlimize tatil yapmaya bekliyoruz. <br>Erdemlimizin her alanı adeta doğal müze şeklinde. Görmeye değen, geleceğe gururla taşıyacağımız tarihi ve doğal güzelliklere haiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Ali Rıza EREN<br>2020-06-13 14:30:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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