Toroslar'da sokaklar yenileniyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, kilit parke yol çalışmalarıyla sokakları yeniliyor.

Kendi bünyesindeki Kilit Parke Taşı Üretim Tesisi ile kilit parke ihtiyacını karşılayan Toroslar Belediyesi, bu çalışmasıyla da önemli bir tasarruf sağlıyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Çukurova ve Ayvagediği mahallelerinde kilit parke taşı yol çalışması yaptı. Hava koşulları ve alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolları da yenileyen ekipler, çalışmalarına plan doğrultusunda tespit edilen diğer mahallerde de devam edecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, asfaltlama ve kilit parke kaplama çalışmalarıyla sokakları daha modern bir üst yapıya kavuşturduklarını söyledi.

Vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ilçenin her noktasına hizmet götürdüklerinin bilgisini veren Yılmaz, "Ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için gerçekleştirdiğimiz üst yapı çalışmalarımızı plan doğrultusunda sürdürüyoruz. Asfalt ve kilit parke kaplama çalışmalarımızla ilçemizde yep yeni bir çehre oluşturuyoruz. Tek amacımız vatandaşlarımızın daha nezih ve modern ortamlarda yaşamasını sağlamak. Hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

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