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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatçı temizlik işçisi

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde temizlik işçisi, evinin sokağında bulunan çöp konteynerlerini boyayıp desenle süsledi.

Sanatçı temizlik işçisi

Mersin’in Tarsus ilçesinde temizlik işçisi, evinin sokağında bulunan çöp konteynerlerini boyayıp desenle süsledi.
Gaziler Mahallemizde ikamet eden Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Ali Gültekin, sokağında bulunan 3 adet çöp konteynerini boyayıp desen yapıp çiçek çizdi.
Boş zamanında çöp konteynerlerine resim çizdiğini belirten Ali Gültekin, bazen sokaklara oyun çizgileri çizerek çocukların oyun oynamasını sağladığını söyledi.
Gaziler Mahallesi Muhtarı Çiğdem Ekici'de temizlik işçisi Ali Gültekin'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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