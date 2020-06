'Dijital Liderler Mersin'de projesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Büyük yatırımcılar için her alanda cazibe merkezi olmak istiyoruz"

Otomobil kamyona ok gibi saplandı!

Mersin Büyükşehir Belediyese Kariyer Merkezi ile İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu işbirliğinde, 'Dijital Liderler Mersin’de projesi başlatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, poje kapsamında yapılan 'Akademik ve Profesyonel Buluşmalar'ın ilk konuğu Ali Express Türkiye ve Mena Bölge Müdürü Yaman Alpata oldu.

“Büyük yatırımcılar için her alanda cazibe merkezi olmak istiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kariyer Merkezi’nin çalışma hayatına, işgücüne katılıma ilişkin faaliyet gösteren birçok kurum ve kuruluşla işbirliği halinde oluğunu belirterek, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Kariyer Merkezi, Mersin’deki işgücü piyasasındaki kurumlar arası işbirliği için önemli bir noktada bulunuyor. Kariyer Merkezi tarafından İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu da bu noktada kentte sağlanan işbirliğine katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz vizyon ile Mersin’in kalkınması ve bir refah kenti olmasını sağlayacak her türlü gelişmeyi planlamayı yapıyoruz. Teknolojik olarak sürekli gelişen ve değişen dünyada, dijital platformda çalışmalar yapma gayreti içerisindeyiz” dedi. Seçer, Mersin’in yatırımcılar için her alanda cazibe merkezi olmasını istediklerini ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde üst düzey firma yöneticilerini Mersin’de misafir ederek, işgücü piyasasıyla buluşturacağız” diye konuştu.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi, diğer illere örnek teşkil edebilir”

Teknopark Genel Müdürü Özgür Durmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu üyelerinin de katıldığı çevrimiçi görüşmede konuşan Yaman Alpata, 'Covid 19 sonrası Çukurova’dan eticaret fırsatları' konusunda açıklamalarda bulundu. Alpata, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi öncülüğünde kurulan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulunun kendileri açısından çok önemli olduğunu, diğer illere de örnek teşkil ederek bütünsel bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini belirtti. Mersin'de kurulan bu işbirliğinin Ali Express’in eğitim, dijital dönüşüm ve eticaret çerçevesindeki projeleri için bir fırsat olduğunu söyleyen Alpata, bu nedenle önümüzdeki süreçte Mersin’i ziyaret etmeyi planları arasına aldıklarını kaydetti.

“Yeni döneme, işbirliği önceliğinde hazırlanmalıyız”

Projenin iş dünyasını temsil eden paydaşlarından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ise “Mersin iş dünyası olarak, ‘yeni normal’ olarak isimlendirilen yeni döneme, işbirliği önceliğinde hazırlanmalıyız. Mersin olarak, Covid 19 öncesinde işgücü piyasasını temsil eden birçok kurum ve kuruluşun yer aldığı İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu, bu işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin yeni döneme adaptasyonunu sağlayacak kurumsal ve mali nitelikteki çalışmalarımızı bu süreçte sürdürmeye devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen projenin bir paydaşı olarak, Mersin’e hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Kariyer Merkezi Şube Müdürü Serkan Özada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından Ekim 2019’da açılan Kariyer Merkezi’nin iş arayanlara, öğrencilere ve işverenlere yönelik Türkiye’de model olacak çalışmaları hayata geçirdiğini belirtti. Özada, “Covid 19 sürecinden sonra hedef kitlelerimize, döneme özgü projelerle destek vermeye çalışıyoruz. Akademik ve Profesyonel Buluşmalar Projesi’nin en güçlü yanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda kurulan İşgücü Piyasası Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen çok taraflı bir proje olması” şeklinde konuştu.

'Akademik ve Profesyonel Buluşmalar' ile Türkiye’nin birçok ünlü ismi Mersin ile çevrimiçi olarak buluşacak. 4 ay sürmesi planlanan proje, 15 günde bir ünlü konukların sunumuyla ve konuya özel hedef kitle çalışmalarıyla devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.