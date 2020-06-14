55 buçuk milyon çipli kimlik kartı dağıtıldı

Türkiye'de şu ana kadar 55 milyon 500 bin kişiye yeni çipli kimlik kartı dağıtıldığı, yeni sürücü belgesine geçen kişi sayısının ise 12 milyon 800 bin kişi olduğu bildirildi.

Merkezi Mersin'de bulunan ENüfus Çalışanları Genel Başkanı Ali Kart, yaptığı yazılı açıklamada, verilere göre ülke nüfusunun 83.5 milyonu geçtiğini söyledi. Nüfus çalışanları olarak pandemi döneminde 11 bin personelle özverili ve kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam ettiklerini kaydeden Kart, pandemi öncesi nüfus müdürlüklerinde verilen günlük randevu sayısı 120 bin iken, pandemi sonrası bu sayının yüzde 60'ları civarında günlük randevu verildiğini belirtti.

Ülkenin 801 noktasında pasaport, 808 noktasında sürücü belgesi, bin 54 noktasında kimlik ve diğer işlem başvurularının alındığını ifade eden Kart, "Şu ana kadar 55.5 milyon civarında çipli kimlik dağıtımı gerçekleştirildi. Vatandaşımız yeni kimlik çıkarana kadar ellerinde bulunan kimlik geçerlidir. Bunun yanında yeni tip sürücü belgesine geçen kişi sayısı 12 milyon 800 bini buldu, henüz yenilenmeyi bekleyen 15.2 milyon eski tip sürücü belgesi bulunmaktadır. Yen tip sürücü belgesine geçiş için süre 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır" dedi.



"Yeni normal hayatımızda bizim de halkımızdan beklentilerimiz var"

Yeni normalleşme sürecinde nüfus çalışanları olarak kendilerinin de vatandaşlardan bazı beklentileri olduğunu aktaran Kart, şöyle devam etti: "İşlem yapmaya gelmeden önce muhakkak ön araştırma yapmalarını istiyoruz. Başvuru için istenilen şartların ne olduğu, yanlarında hangi belgelerin bulunması gerektiğini öğrenmeleri, hem bekleme süresini azaltacak hem de işlemin yarım kalmasının önüne geçecektir. Şunu bilmelerini istiyoruz; bazı evrakları (nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi) kolaylıkla 'edevlet'ten temin edebilirler, bazı işlemleri edevlet üzerinden kolaylıkla yapabilirler. Örneğin adres değişikliklerini (boş konuta olmak şartıyla) edevlet üzerinden yapabilirler. Bu temasın en az olması gereken yeni normal hayatımızda güzel bir uygulamadır. Nüfus müdürlüklerimize gelmeleri gerektiğinde ise maskemesafetemizlik kuralına uyarak işlem yaptırmaya gelmelerini bekliyoruz. Çipli kimlik için bir adet biyometrik fotoğraf ile banka ve PTT şubelerine ücretini (25 TL) yatırarak, yeni tip sürücü belgesine geçerken ise bir adet biyometrik fotoğraf ve ücreti (15 TL) yatırıp, bunun yanına sağlık raporlarını ekleyerek, randevu sayfamız olan 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresinden randevularını alıp geldiklerinde, işlemlerini yaparak ayrılacaklardır."

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