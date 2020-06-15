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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesinde ‘Beyaz Masa’ kuruluyor

İHA

– Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi (Beyaz Masa) kuruyor. Beyaz Masa sayesinde, vatandaşlardan gelen bütün talepler, öneri ve şikayetler dijital ortamda kayıt altına alınacak, çözüm süreçleri takip edilecek.

Akdeniz Belediyesinde ‘Beyaz Masa’ kuruluyor

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi (Beyaz Masa) kuruyor. Beyaz Masa sayesinde, vatandaşlardan gelen bütün talepler, öneri ve şikayetler dijital ortamda kayıt altına alınacak, çözüm süreçleri takip edilecek.
Akdeniz Belediyesi, gerek ilçe sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayetin en kısa sürede ilgili birimlere aktarılıp çözüme kavuşturulması gerekse hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yenilikçi sistemlerden faydalanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Akdeniz Belediyesinde, vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayetin kayıt altına alınıp en kısa sürede çözüme kavuşturulması, hizmet kalitesinin daha da arttırılması ve birimler arası koordinasyonu en güçlü hale getirilmek hedefiyle Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi kurulacak.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel yönetimlerde, vatandaşlar ile resmi ve özel kurumlardan gelen her türlü talep ve sorunun iletildiği, çözüm süreçlerinin takip edildiği ve direkt olarak belediye başkanına bağlı tüm birimlere verilen genel isme Beyaz Masa; bu sürecin dijital ortamda yönetilmesi ve uygulanmasına da ‘Beyaz Masa Yazılımı’ deniyor.

Yeni sistem müdürlere anlatıldı
Hizmet kalitesinin arttırılmasında önemli rol oynayan Çağrı Merkezi Yönetim Sisteminin Akdeniz Belediyesinde oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında, kurumda görevli müdürlerin katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bilgi İşlem Müdürlüğü organizasyonunda yapılan toplantıda, konunun uzmanı Vedat Yüksel tarafından birim müdürleri ve personele sistemin özü ve çalışma şekli hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.
Beyaz Masada süreç; vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayetin ilk olarak bilgisayar ortamında kayıt altına alınması ve başvuran kişiye kaydının alındığının bildirilmesiyle başlıyor. Kaydı yapılan her türlü talep ve şikayet, ilgili birim müdürüne ulaştırılıyor. Gelen kaydı alıp inceleyen birim müdürleri de talep veya şikayetin konusu ne ise çözüm için gerekli adımları atıyor ve aynı sisteme, sorun veya talebin çözüldüğünü bildiriyor. Birim müdürlerinden gelen bu kayıtları alan çağrı merkezi yönetim sistemi personeli de ilgili vatandaşa dönüş yapıp talep veya şikayetinin çözüldüğünü bildiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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