Kendisini korumak için tekvandoya başlamıştı, artık Avrupa’nın zirvesinde Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin tekvandoya başlayan ikizlerden Özge Özbey, Avrupa’nın zirvesine çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisini korumak için tekvandoya başlamıştı, artık Avrupa’nın zirvesinde Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin tekvandoya başlayan ikizlerden Özge Özbey, Avrupa’nın zirvesine çıktı

İHA

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı ikiz kardeşiyle birlikte tekvandoya başlatılan 16 yaşındaki Özge Özbey, kendi kilosunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Son açıklanan Avrupa sıralamasında 52 kilogramda 3. sıradan birinci sıraya yükselen Özbey, kardeşiyle birlikte Avrupa Şampiyonu olmak istiyor.

Kendisini korumak için tekvandoya başlamıştı, artık Avrupa’nın zirvesinde Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin tekvandoya başlayan ikizlerden Özge Özbey, Avrupa’nın zirvesine çıktı

Mersin’de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı ikiz kardeşiyle birlikte tekvandoya başlatılan 16 yaşındaki Özge Özbey, kendi kilosunda Avrupa’nın zirvesine çıktı. Son açıklanan Avrupa sıralamasında 52 kilogramda 3. sıradan birinci sıraya yükselen Özbey, kardeşiyle birlikte Avrupa Şampiyonu olmak istiyor.
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 5 yıl önce üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey'in ailesi, kızlarının kendilerini koruması için tekvandoya yollamaya karar verdi. 5 yılda birçok şampiyonaya katılan ikizler, önce Balkan, ardından Türkiye Şampiyonu olurken, geçen yıl da Milli Takıma seçildiler. Her ikisi de Avrupa'da Türkiye'yi temsil ederken, Özge Özbey önce üçüncü, geçen yılda ikinci olarak kürsüde yer aldı. Korona virüs dolayısıyla yaklaşık 3 aydır salonda antrenman yapamayan ikizler, bir haftadır çalışmalara yeniden başladı. Daha yapılıp, yapılmayacağı belli olmayan Dünya Şampiyonası'na hazırlanan şampiyon kardeşlerin ilk hedefi, Avrupa Şampiyonu olmak. Öte yandan Özge Özbey, son açıklanan Avrupa sıralamasında da 52 kilogramda 3. sıradan, birinci sıraya yükseldi.

"Öncelikle hedefim Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak"
Spora başlama öykülerini ve başarılarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Öykü Özbey, 5 yıldır bu sporu yaptığını söyledi. Bu spora ikiz kardeşiyle birlikte kendilerini savunma amacıyla başladıklarını belirten Özbey, "Ercan hocamız okula bu sporla ilgili kağıt dağıtmıştı. O dönemde Özgecan Aslan öldürülmüştü. Ailemizde biz kendimizi savunalım diye yolladı. Bugüne kadar Türkiye, Balkon ve uluslararası yarışmalarda şampiyonluklarım var. Avrupa’da ülkemizi temsil ettim. Yaklaşık 3 aydır zorlu bir süreç geçirdim. Korona virüs dolayısıyla imkanlarımız çok kısıtlıydı. Evde antrenmanlarımızı yapmaya çalıştık. Salonlarımızın geri açılması bizi çok mutlu etti. Öncelikle hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Ondan sonra inşallah 2025’de yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi temsil edip, en iyi dereceyi almak istiyorum" dedi.

"Olimpiyatlarda birinci olmak istiyorum"
Özge Özbey ise Özgecan Aslan’ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından kendilerini korumak için bu spora yollandıklarını ifade etti. 5 yıllık süreçte birçok yarışmaya katıldığının altını çizen Özbey, "Şu ana kadar 2 tane Türkiye şampiyonluğum, balkan şampiyonluğum, Avrupa Şampiyonaları'nda üçüncülük ve ikinciliğim var. Şubat’ta İsveç'te yapılan Başkanlık Kupası'nda da birinci olarak, Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Bizim için salgın süreci zor geçti. İkizim de bu sporu yaptığı için biz evde biraz daha rahat antrenman yaptık. Şu anda antrenmanlara başladık. Biraz hamlığımız var ama onları en kısa sürede atlatacağı diye düşünüyorum. En başta Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. Daha sonra Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum. En önemli hedef 2024 Olimpiyatları'na katılıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, şampiyon olmak" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da birinci sıraya yükseldim"
Tekvandoda Avrupa sıralama listesinin güncellendiğini kaydeden Özbey, "2 hafta önce açıklanan Avrupa tekvando sıralamasında şu anda 52 kilogramda birinci sırada bulunuyorum. Daha önce 3’üncü sıradaydım, şimdi birinci sıraya yükseldim" diye konuştu.

"Yapılacak olursa, biz Dünya Şampiyonası'na hazırız"
Milli takım Antrenörü Ercan Aldemir de yaklaşık 3 aydır korona virüs dolayısıyla antrenman yapamadıklarını kaydetti. Bu süreçte sporcuların antrenmanları evlerde yaptıklarını belirten Aldemir, "Şu anda kasım ayında Dünya Şampiyonası var. Daha henüz yapılıp, yapılmayacağı açıklamadı ama eğer yapılacak olursa biz hazırız ve iddialıyız. Normalleşme süreciyle birlikte açılan salonlarımızda, tedbirleri elden bırakmadan, sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlarımızı başlattık. Dünya Şampiyonası'na hazırlık sürecimiz devam ediyor" dedi.

"Her 2 sporcuda dünya şampiyonluğuna aday"
Öykü ve Özge’den de bahseden Aldemir, "Aileleri kendilerini korumaları için bu spora başlattı. Daha sonra biz onlardaki performansı görüp, özel antrenmanlarımıza tabi tuttuk. Çok kısa sürede Öykü’de, Özge’de Türkiye’de sayılı sporcular arasına geldi hatta bir ve iki numara diyebiliriz. İkisi de aynı sıklette yarışıyor. Şu anda Öykü’yü 49 kilograma düşürmeye çalışıyoruz. Eğer 49’a düşerse ikisinde de iddialıyız ve ikisi de Dünya Şampiyonluğu'na aday. Şampiyonada çok güzel sonuçlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akdeniz Belediyesinde ‘Beyaz Masa’ kuruluyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinde ‘Beyaz Masa’ kuruluyor
Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sürpriz Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü kapsamında hafta boyunca bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’taki mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına hediyeler ve gezinti aracı ile güzel bir gün yaşattı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden mevsimlik tarım işçilerinin ...
Başkan Seçer, sahildeki kafeleri inceledi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, sahildeki kafeleri inceledi
55 buçuk milyon çipli kimlik kartı dağıtıldı
YEREL HABERLER 55 buçuk milyon çipli kimlik kartı dağıtıldı
Mersin'de Çamaşır Kafe'nin ikinci şubesi açıldı
YEREL HABERLER Mersin'de Çamaşır Kafe'nin ikinci şubesi açıldı
Yeşilboğaz: "Mağdurun yardım talebini kabul etmediğimiz iddiaları asılsızdır"
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: "Mağdurun yardım talebini kabul ...
Yılmaz, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kutladı
YEREL HABERLER Yılmaz, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ...
Mezitli'de sahil temizliği
YEREL HABERLER Mezitli'de sahil temizliği
Kurs merkezindeki gençler üniversite hayallerine hazır
YEREL HABERLER Kurs merkezindeki gençler üniversite hayallerine ...
MESKİ, 14 ayda 108 bin 287 metre kanalizasyon altyapısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER MESKİ, 14 ayda 108 bin 287 metre kanalizasyon ...
Seçer'den Anamur OSB için destek sözü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Anamur'un potansiyelini açığa çıkarmalıyız"
YEREL HABERLER Seçer'den Anamur OSB için destek sözü Mersin ...
'Dijital Liderler Mersin'de projesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Büyük yatırımcılar için her alanda cazibe merkezi olmak istiyoruz"
YEREL HABERLER 'Dijital Liderler Mersin'de projesi Mersin Büyükşehir ...
Sanatçı temizlik işçisi
YEREL HABERLER Sanatçı temizlik işçisi
2 bin 500 yıllık antik kentin turizme kazandırılması isteği
YEREL HABERLER 2 bin 500 yıllık antik kentin turizme kazandırılması ...
Başkan Seçer, Anamur’da incelemelerde bulundu Seçer: “Anamur’a yeni hal şart” “Anamur’da 106 milyon liralık altyapı yatırımı yapacağız”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Anamur’da incelemelerde ...
Toroslar'da sokaklar yenileniyor
YEREL HABERLER Toroslar'da sokaklar yenileniyor
Tarsus'ta oda ve derneklere maske desteği sürüyor
YEREL HABERLER Tarsus'ta oda ve derneklere maske desteği sürüyor
Kanlıdivane Obruğu ile Adam Kayalar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Kanlıdivane Obruğu ile Adam Kayalar havadan ...
55,5 milyon kişi çipli kimlik aldı
YEREL HABERLER 55,5 milyon kişi çipli kimlik aldı
Akdeniz Belediyesi'nde 7 personelin test sonuçları negatif çıktı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi'nde 7 personelin test sonuçları ...
Duyarlı vatandaşın bulduğu doğan yavrusu bakıma alındı Yazlık site önünde bulunarak yetkililere teslim edilen delice doğan yavrusu bakıma alındı
YEREL HABERLER Duyarlı vatandaşın bulduğu doğan yavrusu bakıma ...
Başkan Seçer: "Mersin'de oturarak Mersin'i yönetemeyiz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Mersin'de oturarak Mersin'i ...
MEÜ, ‘2244 Sanayi Doktora Programı’nda destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER MEÜ, ‘2244 Sanayi Doktora Programı’nda destek almaya ...
Rektör Çamsarı: “4 bin kişilik yurt yapılacak” MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen online Çevrimiçi Akademi Söyleşilerinde, 40 dönüm bir araziyi Kredi Yurtlar Kurumuna tahsis ettiklerini ve buraya 4 bin kişilik yurt yapılacağını söyledi
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı: “4 bin kişilik yurt yapılacak” MEÜ Rektörü Prof. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X