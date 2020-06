Mersin sahilinde carettaların yeni yumurtlama alanları bulundu Mersin’de caretta caretta deniz kaplumbağalarının 5 yumurtlama alanında biri olan merkez Mezitli ilçesinde Soli ve Viranşehir sahillerinde yaklaşık 80 adet yeni yuvalama alanı tespit edildi. Mezitli Belediyesi, yuvalama alanlarına şerit çekerek önlem aldı

– Mersin’in merkez Mezitli ilçesi sahilinde caretta caretta deniz kaplumbağalarının yeni yumurtlama alanları bulundu. İlçenin Soli ve Viranşehir bölgelerinde vatandaşların ihbarıyla tespit edilen yeni yuvalar, Mezitli Belediyesi tarafından şerit çekilerek koruma altına alındı, uyarı levhaları yerleştirildi.

Mezitli ilçesinde vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine sahilde inceleme yapan Mezitli Belediyesi zabıta ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta kaplumbağalarının daha önce tespit edilen yumurtlama alanlarının dışında yaklaşık 80 tane daha yuva buldu. Bunun üzerine belediye önlemlerini artırırken, yumurtlama mevsimi olması nedeniyle özellikle Soli ve Viranşehir bölgelerinde denize giren vatandaşların yuvaları tahrip etmemeleri için uyarı levhaları hazırlanarak sahillere yerleştirildi. Zabıta ekipleri de bölgede denize giren vatandaşları, yuvaların zarar görmemesi adına uyarıyor.



“Bulunduğumuz alanda 7080 arası yuva bulunuyor”

Mezitli’de farklı bölgelerde caretta caretta yuvalama alanı olduğu bilgisini veren zabıta ekipleri, “Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine yaptığımız incelemelerde, içerisinde yumurta bulunan caretta caretta yuvalarının olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımızın konuya duyarlı olması adına daha önce diğer bölgelerde hazırlayarak yerleştirdiğimiz uyarı tabelalarını bu alana da yerleştirdik. Şu an bulunduğumuz alanda 7080 arası yuva bulunuyor. Bizler de çevre gönüllülerimizle birlikte önlemlerimizi alıyoruz. Bu konuda önemli geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımız duyarlı bir biçimde yapılan uyarıları dikkate alarak kontrollü denize giriyorlar” ifadelerini kullandı.

Caretta caretta yuvalarının tahrip edilmesine karşı alınan tedbirler dolayısıyla Mezitli Belediyesi görevlilerine teşekkürlerini ileten çevre sakinleri de “Belediyemiz her zaman çevre konusunda son derece duyarlı. Ancak belediyemiz kadar vatandaşların da duyarlı olması ve çevresine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü caretta caretta kaplumbağalarının soyları hızla tükeniyor. Her canlının yaşam hakkı olduğunu bilerek kendimize dikkat ettiğimiz kadar onlara da dikkat etmeliyiz” dediler.



“Yuvaların bulunduğu alanlara tabela dikerek uyarılarda bulunuyoruz”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Mezitli halkının her zaman çevresine duyarlı olduğunu vurguladı. Tarhan, “Soyu tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta kaplumbağalarının üreme dönemi olan 15 Mayıs15 Eylül tarihleri arasında yuvaların tahrip olmaması için büyük özen göstermek gerekiyor. Biz daha kolay fark edilmesi amacıyla yuvaların bulunduğu alanlara tabela dikerek uyarılarda bulunuyoruz. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da son derece duyarlı ve doğasına saygılı olduğunu her zaman göstermiştir. Dünyayı birlikte paylaştığımız canlıların yaşamına saygı göstermemiz gerekiyor. Vatandaşlarımıza bu duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ederim” dedi.

