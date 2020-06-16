Erdemli’de 187 camide temizlik ve dezenfekte hamlesi

– Mersin’in Erdemli Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde cemaate kapatılan ve yeni normalleşme dönemiyle yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlayan ilçedeki 187 camide temizlik ve dezenfekte faaliyeti başlattı.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal destek faaliyetlerinden birisi olan Limon Çiçeği projesi kapsamında sürdürülen cami temizliği çalışmaları, normalleşme sürecinde de devam ediyor. Açıklamaya göre, ilçede yaşayan vatandaşların sağlıktan temizliğe, erzaktan kıyafete birçok alanda ihtiyaçlarını karşılayan Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, yeni normalde ilçede bulunan 187 adet caminin temizliğini üstlenerek, alanların sağlık kuralları çerçevesinde kullanılmasını sağlıyor.

Çalışmalarını Avgadı Mahallesi Limonlu Camisinde sürdüren ekipler, yapılan her çalışmanın artarak, ilçe vatandaşlarının rahat etmesi ve sağlıkla ibadetlerine devam edebilmesi için devam edeceğini belirtti.

Yapılan hizmetlerden dolayı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teşekkür eden vatandaşlar, yürütülen bu örnek faaliyetler ile manevi değerlere sahip çıkılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yürütülen çalışmaların maddi hiçbir menfaat gözetmeksizin, sadece ilçe halkının manevi değerlerine verilen önemle yürütüldüğünün altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.