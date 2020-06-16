Mersin Adliyesi'ne maskesiz giriş yasak

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Adalet Sarayı'na, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maskesiz girilmesi yasaklandı. <br>Koronavirüs salgınıyla birlikte ara verilen duruşmalar ve adli işlemler, bugün yeniden start aldı. Duruşmaların yeniden görülmeye başlamasıyla birlikte Mersin Adalet Sarayı önünde, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.<br>Polisin sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyararak, tek sıra halinde içeri aldığı vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü. Maskesiz ve adliyede işi olduğuna dair evrak bulundurmayanlar içeri alınmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa Ercan<br>2020-06-16 12:27:43<br>

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