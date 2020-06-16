Mersin Adliyesi'ne maskesiz giriş yasak

<br>Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN Adalet Sarayı'na, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maskesiz girilmesi yasaklandı. <br>Koronavirüs salgınıyla birlikte ara verilen duruşmalar ve adli işlemler, bugün yeniden start aldı. Duruşmaların yeniden görülmeye başlamasıyla birlikte Mersin Adalet Sarayı önünde, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.<br>Polisin sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyararak, tek sıra halinde içeri aldığı vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü. Maskesiz ve adliyede işi olduğuna dair evrak bulundurmayanlar içeri alınmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa Ercan<br>2020-06-16 12:27:43<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.