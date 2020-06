Seçer: “Metro ihalesi için uygun ortamı bekliyoruz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Artık, seçim öncesi ortaya koyduğumuz projeleri hayata geçirme dönemi"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent için 3 etaplı bir metro projesi üzerinde çalışıldığını hatırlatarak, "İlk etapta yaklaşık olarak 13 kilometrelik bir güzergahta bu çalışmayı yapacağız. Biz pandemi dolayısıyla birçok projeyi beklemeye aldık, ihaleleri iptal ettik. Metro ihalesi için de uygun ortamı bekliyoruz" dedi.

Seçer, online olarak katıldığı bir programda, pandemi ve yeni normal sürecinde aldıkları önlemleri ve gerçekleştirdikleri hizmetleri anlattı. Mersin’de turizmi ön plana çıkarmak için ne gibi projelerin hayata geçirilmesi gerektiği konusundaki soruları yanıtlayan Seçer, “Çok net söylemem gerekirse, turizm bizim için başarısız olunmuş bir alandır. Antalya'ya baktığınız zaman 1516 milyon gibi bir rakam ama bizim burada yazlıkçı, yabancı, yerli, bir veya 1 milyon 200 bin konuk ağırlıyoruz. Bunun da yaklaşık 135 bini yabancı turisttir. Bunlar önemli ve değerli rakamlar değildir. Bunların artması lazım. Merkezi yönetimin de projeksiyonun içerisinde olacağı, turizm projeleriyle gerçekleşebilecek bazı alanlardır. Yetkilerimizin sınırlı olması dolayısıyla Mersin'de turizmi devasa noktalara getirecek bir imkanımız yok. Ancak yerel yönetimlerin de yapacağı işler vardır. Burası tarih kenti. Burada şehrin özellikle tarihi noktalarını, sokaklarını, caddelerini restore edip, turizme açık hale getirmek, bazı imar düzenlemeleri yapmak gerekir” diye konuştu.

“Bizlerden çok büyük beklentiler var”

Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi döneminde pek çok farklı alandaki uygulamaları ile Mersin halkının yanında olduğunu söyleyen Seçer, yeni normalde de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Seçer, “Artık şimdi seçim öncesi ortaya koyduğumuz projelerin hayata geçirilme dönemi. Çok büyük beklentiler var bizlerden. Şehrin bekleyen sorunları var, yatırımları var, işsizlik, işsizliği giderici birtakım yatırımlar, yatırımların önünü açacak hamleler bekliyorlar. Diğer taraftan kentin fakiri, fukarası var ki, biz ilk projelerimizi sosyal projeler üzerinden başlattık. Sosyal yardımlar, sosyal projeler konusunda birçok yeniliği Mersin'de hayata geçirdik” ifadelerini kullandı. Mersin’in plan sorunlarının yatırımların önünde engel olduğunu belirten Seçer, “Bunların bir an önce bitirilmesi lazım ki, yatırımların önünü açalım. Diğer taraftan trafik, ulaşım, birbirine iç içe geçmiş iki ana sorun Mersin için” dedi.

“Metro ihalesi için uygun ortamı bekliyoruz”

Kent için 3 etaplı bir metro projesi üzerinde çalışıldığını kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "

“İlk etapta yaklaşık olarak 13 kilometrelik bir güzergahta bu çalışmayı yapacağız. Biz pandemi dolayısıyla birçok projeyi beklemeye aldık, ihaleleri iptal ettik. Daha önce metro ihalesine itiraz olmuştu. İhale yenileme kararı bize bildirilmişti. Biz onların çalışmasını şu anda yaptık ve bitirmek üzereyiz. Tabi ki, hayatın normalleşmesi lazım. Çünkü dünyanın birçok yerinden firmaların bu ihaleye iştirak etmesini beklediğimiz için daha uygun bir ortamı bekliyoruz. Yine toplu taşıma araçlarında belediye otobüslerimizin sayısını artırmak için yeni alıma çıktık. Yine alım yapmıştık, ihale bitmişti, tamamlanmıştı. İptal etmek zorunda kaldık. Bütün bu pandemi sürecinin sonucunu görmek, önümüzü görmek için bir müddet bunları beklemeye almıştık. Ama artık yol yapımından, köprülü kavşaklara, alt yapılara, kültür merkezlerine kadar birçok alanda vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projeleri hayata geçireceğiz.”

“Mecliste borçlanma yetkisi alamadık”

Konuşmasında borçlanma konusuna da değinen Seçer, "Geçtiğimiz mecliste borçlanma yetkisi alamadık. Aslında olmaması gereken sığ sularda zorlanıyoruz. İller Bankası bizim için önemli bir finans kaynağı. Uluslararası kurumlardan özellikle alt yapı projeleri için alınan hibeler son derece önemli. Bütün bunlarda önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Dönemsel sıkıntılar olabiliyor. Genel sıkıntılar olabiliyor. Daha önce dünya ekonomik konjonktürünün ortaya çıkardığı bazı sonuçlar var. Ülkeler arası münasebetten Türkiye’nin yurt dışında görünümüne kadar birçok konu, kredi, kredibilite, hibe. Bu finans kaynaklarını etkileyen konular. Çok iyi noktada olduğumuzu söyleyemem. Bir tabir vardır, kendi yağımızla kavruluyoruz şu anda” diye konuştu.

“Sevmediğiniz işi yapamazsınız”

Siyasi geçmişinin 20’li yaşlara kadar dayandığını anlatan Seçer, belediye başkanlığının milletvekilliğinden çok farklı bir görev olduğunu söyledi. Seçer, “Belediye başkanlığı benim için daha uygun diye düşünüyorum. Çünkü ben iş dünyasından, özel sektörden siyasete atılmış bir siyasetçiyim. Belediye başkanlığı daha icraata yakın, vatandaşla iç içe olan, yerelde her sokağın, hatta her evin içerisinde olması, insanlara temas etmesi gereken, bir ağaç diktiğiniz zaman büyümesini görebileceğiniz, yaptığınız emeğin ya da mücadelenin sonucunu görebildiğiniz bir alan. Daha severek ve hakikaten çok inanarak yaptığım bir şey. Gecemi, gündüzüme katıyorum. ‘Bu enerji nereden alınıyor?’ diye bazen soranlar da oluyor. Sevmediğiniz işi yapamazsınız, başarılı olamazsınız. Gayet kutsal bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız hizmetler sonucu insanlar mutlu olduğunda, bize dua ettiğinde, teşekkür ettiğinde bizim için çok büyük keyif ve mutluluk oluyor” ifadelerini kullandı.

