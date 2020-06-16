MEÜ’nün misafir araştırmacısı Dr. Veldhuizen, Covid-19 Küresel Bilim Konsorsiyumuna katıldı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesinde misafir araştırmacı olarak görev yapan Dr. Maria Veldhuizen, Covid19’un araştırıldığı Küresel Bilim Konsorsiyumuna katıldı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinden misafir araştırmacı olarak Mersin’e gelen ve çalışmalarını MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdüren Dr. Maria Veldhuizen, dünyanın çeşitli üniversite ve bilim insanlarının katıldığı, Covid19 ile koku ve tat kaybı, bazı kimyasallarla olan hassaslık arasındaki bağlantıyı araştıran Küresel Kemosensör Araştırma (Global Chemosensory Research) Konsorsiyumunda yer aldı.

Şu ana kadar 40’tan fazla ülkeyi temsil eden 4 bin 39 katılımcının yer aldığı araştırmada yapılan anket sonuçları, 10 dilde olmak üzere mayıs ayının başlarında medrxiv.org1’de yayınlandı. Araştırma sonucundaki ilk bulgulara göre, Covid19 tanısı alan hastalarda koku, tat ve kemosensörün önemli ölçüde azaldığı ve burun tıkanıklığının, Covid19’da yaşanılan kayıplarla ilişkili görünmediği anlaşıldı. Bu da Covid19 enfeksiyonunu soğuk algınlığı veya grip gibi diğer viral enfeksiyonlardan ayırt etmenin önemli bir yolu olabileceği şeklinde yorumlandı.

Yakın zamanda Covid19 da dahil olmak üzere herhangi bir solunum hastalığı yaşayan herkesi, 29 dilde doldurulabilecek https://bit.ly/2zkLrmc adresindeki ankete yönlendiren Dr. Maria Veldhuizen’dan alınan bilgiye göre Covid19, grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu rahatsızlıkları ile tat ve koku kaybı arasındaki olası ilişkiler hakkındaki küresel çalışmanın videosuna https://youtu.be/iWGUp8MEdj0 adresinden ulaşılabilir.

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