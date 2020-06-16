Mısırlar, yüksek binalar arasında boy vermeye başladı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın hayata geçirdiği ‘Kent İçi Tarım Projesi’ kapsamında, ilçenin en işlek noktasındaki boş arsaya ekilen mısır tohumları filizlendi

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın hayata geçirdiği ‘Kent İçi Tarım Projesi’ kapsamında, ilçenin en işlek noktasındaki boş arsaya ekilen mısır tohumları filizlendi. Başkan Tarhan’ın ikna ettiği arsa sahibinin izniyle Babil Kavşağında yıllardır atıl duran arsaya ekilen mısır tohumları, yüksek binalar arasında boy vermeye başlayarak, çevrenin çehresini değiştirdi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan tarafından hayata geçirilen ‘Kent İçin Tarım Projesi’ kentin rengini değiştirmeye başladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce oluşturduğu kötü görüntülerle tepki çeken boş alanların kullanımı konusunda arsa sahiplerini ikna eden Başkan Tarhan’ın ‘Kent İçin Tarım Projesi’, Mezitli’nin yeşili kuşanmasını sağladı. Mezitli Belediyesi ve Üretici Kadın Kooperatifinin el atmasıyla mısır ekimi yapılan boş arsalar, kısa sürede yeşile büründü. Sulama ve bakım işleri Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan Babil Kavşağında bulunan arsada mısırlar boy vermeye başladı.



“Kent İçi Tarım Projemiz ile nefes alan Mezitli ortaya çıkarıyoruz”

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Tarhan, daha önce belediye bünyesinde bulunan yeşil alanlarda kent için tarım hamlesinden alınan başarılı sonuçlardan sonra, boş arsa sahipleriyle konuşarak geçici bir süre tarım yapmaya ikna ettiğini belirtti. Tarhan, “Özellikle korona virüs döneminde tarıma duyulan önem daha çok arttı. Biz de hem tarımsal üretime dikkat çekmek hem de kent içerisinde kötü görüntü oluşturan boş arsaları ıslah etmek adına ‘Kent İçi Tarım Projemizi’ hayata geçirdik. Kent planlamaları yapılırken ‘kentsel tarım’ düşünülmemekte. Kent planlamasında da artık bu yönde değişiklikler yapılmalıdır. Biz de kentin merkezinde değerli arazisi olan bir vatandaşımızı ikna ederek buraların Üretici Kadın Kooperatifimiz tarafından tarımsal üretimde kullanılmasını sağladık. Vatandaşımız, inşaat yapılıncaya kadar bu değerli arazilerini tarımsal üretim yapılması kaydıyla kooperatifimizin kullanımına izin verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Biz de kooperatifimizin yanı sıra çevrede yaşayan vatandaşlarımızı da bu üretimin içerisine katmak istedik. 7’den 70’e şenlik havasında ektiğimiz mısırlar kısa sürede büyümeye başladı. Evinin balkonuna çıkan ya da yoldan geçenleri artık boş izbe arsa değil, yeşil bir örtü karşılıyor” dedi.



“Tüm boş arsalarda tarım yapmayı hedefliyoruz”

Önümüzdeki süreçte farklı bölgelerde bulunan arsalarda aynı uygulamayı başlatacakları bilgisini veren Tarhan, “Tüm halkımızı ve kamuoyunu tarımsal üretimi desteklemeye çağırıyoruz. Kentte yaşayanları üretime dahil ederek paylaşım duygularını geliştirmeliyiz. Korona virüs dönemi daha sağlıklı, güvenilir gıdaya erişim yönünde talebi arttıracaktır. Belediyemiz bundan böyle geçici olarak, inşaat yapılana kadar imarlı arsaları olan ve izin veren herkesin boş parselini sebze ekimi amacı ile kullanmak istiyor. Kadın kooperatifinin doğrudan işletmesi yanında; isteyen herkese hobi bahçelerimizden daha büyük alanlarda üretim konusunda destek verme uygulamasını da başlatmak istiyoruz. Öğrencilerden emeklilere, engellilere kadar herkesin üretimden hasada kadar çalışmalarımıza katılımını bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.