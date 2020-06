Gönüllü serasında üretilen ürünlerle, ihtiyaç sahiplerine yemek yapılıyor

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi gönüllü serası emekçisi Selman Kalender, ürettiği meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahiplerine yemek yapılması amacıyla aşevine ulaştırmaya devam ediyor. Ürettiği farklı sebze türleriyle de dikkat çeken Kalender, mevsimlik domates, fasulye, salatalıkları belediyenin aşevi görevlilerine teslim etti.

Mezitli Belediyesi gönüllü serası ihtiyaç sahibi vatandaşlar için üretmeye devam ediyor. 5 yılı aşkın bir süredir gönüllü olarak ürettiği ürünleri Mezitli Belediyesi aşevine bağışlayan emekli Salman Kalender, yaz aylarının gelmesiyle birlikte üretilen mevsimlik sebzeleri de aşevine ulaştırdı. Eski Mezitli yolu üzerinde Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan yaklaşık 4 dönümlük sera alanında üretim yapan Kalender, mevsimlik domates, fasulye, salatalıkların ihtiyaç sahiplerine yemek olarak ulaşmasını sağladı. 5 yıldır, Mezitli Belediyesinin desteğiyle üretmeye devam ettiğini vurgulayan Kalender, "Başkanımız birlikteliğe ve dayanışmaya büyük önem veriyor. Onun bize sağladığı imkanlar ve motivasyon bizi daha fazla şeyler yapmaya sevk ediyor. Başkanımızın sağladığı güven ile her Mezitlili elinden geleni yapmaya çalışıyor. Benim de elimden sebze üretmek geliyor, onu yapıyorum" dedi.

Vatandaşların belediyeye olan güveni ile büyük başarılar elde ettiklerini dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise Kalender’e yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti. Mezitli Belediyesi'nin en büyük gücünün vatandaşların verdiği gönüllü desteklerden oluştuğunu ifade eden Tarhan, "Gönüllülerimiz harika işler başarıyorlar. Gönüllü evlerimizde çocuk okutmaktan sosyal dayanışmaya kadar onlarca proje başarıyla yürüyor. Gönüllü seramızda da Türkiye'ye örnek olacak bir dayanışmaya imza atılıyor. Bu çerçevede eski Mezitli yolunda yaklaşık 4 dönümlük bir alanı asker emeklisi bir arkadaşımıza tahsis ettik. Bu arkadaşımız orada her türlü sebzeyi yetiştiriyor" diye konuştu.

Projenin ikinci halkasında ise üretilen her türlü sebzeyi belediyenin aşevine verdiklerini kaydeden Tarhan, "Belediye aşevi orada üretilen sebzeleri değerlendiriyor, dar gelirli, yoksul ailelerin evlerine direk yemek olarak veriliyor. Yani sivil inisiyatif dediğimiz gönüllünün emeği ve ürettiği, dar gelirli vatandaşa aşı olmuş oluyor. Bu, Türkiye'de hiçbir belediyede yok. Aşevi yapan var ama bizim gönüllü serası aşevimizin tamamlayıcısı konumunda" şeklinde konuştu.

