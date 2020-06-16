Mersin'e giriş-çıkışlara 15 gün 'eylem' kısıtlaması

<br>Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Valilik, 'Demokratik Mücadele Programı' adı altında yapılması planlanan eylem, etkinliklere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş ve çıkışlarını 15 gün süreyle kısıtlandı. Ayrıca toplantı, gösteri, yürüyüşler, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlamalar da 15 gün süreyle yasaklandı.<br>İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali İhsan SU başkanlığında, koranavirüs salgını ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirerek gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Eylem, etkinlik programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarca yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması, yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN<br>2020-06-16 18:25:40<br>

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