Tarsus’ta aranan 8 kişi yakalandı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye geneli aranan şahıslara yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen 11 adrese saat 06.00 ile 08.00 arasında yapılan operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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