Başkan Gültak, vatandaşlarla sabah sporu yaptı

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, sağlıklı bir yaşam için başlatılan ve yoğun ilgi gören sabah sporunda vatandaşlarla birlikte spor yaptı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün “Haydi Akdeniz; sağlıklı ve mutlu bir yaşam için havlunu ve suyunu al, hep birlikte sabah sporu yapalım” çağrısıyla hafta içi her sabah uzman antrenörler eşliğinde başlattığı sabah sporu, farklı yaş ve kesimden vatandaşın yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Seyfi Ali Türkoğlu Şafak Erdur spor tesislerinde sabah erken saatlerde başlayan etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Başkan Yardımcısı Zafer Şahin Özturan da katıldı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek düzenlenen sabah sporuna katılan vatandaşlara koşu öncesi şapka dağıtılırken, Başkan Gültak, zinde bir yaşam ve sağlıklı bir gelecek hedefiyle başlattıkları sabah sporunda vatandaşlara eşlik etti. Gültak, önce koşuya katıldı, ardından da uzman antrenörler gözetiminde vatandaşlarla birlikte kültürfizik hareketleri yaptı.

Gültak, sabah sporunda her yaştan sporseverlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi.



“Sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet ediyorum”

Gençliğinde profesyonel futbolcu olarak yeşil sahalarda top koşturan Gültak, koşu ve idmanın ardından futbol topu ile kaleye şutlar da çekip fileleri havalandırdı, profesyonel futbolculuk yaptığı eski günlere döndü.

Burada bir açıklama yapan Başkan Gültak, “Bugün her yaştan vatandaşımızla birlikte bizler de sabah sporuna katılarak ter attık. Bir eczacı olarak sporun önemine her zaman dikkat çekiyorum.

Spor; kolesterol, şeker ve tansiyonun bir numaralı ilacıdır. Yemenize içmenize dikkat edin ve günde en az bir saat sportif aktivitenizi yapın. Tabi kronik hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan aşırı spor yapmayın. Uzmanların gözetiminde spor yaparsanız sağlıklı bir yaşam sürer, hastalıklardan da uzak kalırsınız. Vatandaşlarımızı sabah sporuna bekliyor, herkese sağlıklı, mutlu ve güzel bir yaşam diliyorum” dedi.

Toros Devlet Hastanesi karşısında, Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı yanında yer alan Seyfi Ali Türkoğlu Şafak Erdur Futbol Sahasında gerçekleşen ücretsiz spor aktiviteleri, hafta içi 07:0008:00 saatleri arasında devam edecek.

