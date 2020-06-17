Tarsus'ta kumar oynayan 7 kişiye para cezası

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<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavirüs salgını sürecinde iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 5 bin 684 lira idari para cezası kesildi.<br>Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi´nde bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi. Ekipler, iş yerindeki 7 kişiye kumar oynamak ve yer imkanı sağlamaktan toplam 5 bin 684 lira idari para cezası kesti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-06-17 10:28:55<br>

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