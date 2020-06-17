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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEÜ öğrencisi Narin, kısa filmi ‘Pirabok’ ile uluslararası başarıya imza attı

İHA

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Ferman Narin, 'Pirabok' adlı kısa filmle uluslararası bir başarıya imza attı. Film, İtalya'da düzenlenen Florence Film Awards festivalinde korku dalında birinci oldu.

MEÜ öğrencisi Narin, kısa filmi ‘Pirabok’ ile uluslararası başarıya imza attı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü son sınıf öğrencisi Ferman Narin, ‘Pirabok’ adlı kısa filmle uluslararası bir başarıya imza attı. Film, İtalya’da düzenlenen Florence Film Awards festivalinde korku dalında birinci oldu.
MEÜ öğrencisi Ferman Narin, uluslararası bir başarıya imza atarak Mersin’in gururu oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde halk arasında doğaüstü bir varlık olarak nesilden nesile aktarılan ‘Pirabok’ üzerine bir kısa film kurgulayan Narin, YapımYönetim dersi kapsamında çektiği filmle uluslararası festivallere katıldı. Bu festivallerde finale kalan, özel seçki olarak gösterime alınan ‘Pirabok’ filmi, son olarak IMDb (İnternet Film Veri Tabanı) belirleyicisi festivallerden biri olan ve İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen Florence Film Awards festivalinde “En İyi Korku Filmi” ödülüne layık görüldü.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, öğrenci filmleri kategorisi de bulunan festivalde Ferman Narin, birçok profesyonel filmin de başvurduğu genel korku kategorisinde birincilik ödülü alarak önemli bir başarıya imza attı.
Narin’in çektiği kısa film, 6 Haziran 2020 tarihinde ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen Los Angeles International Indie Short Fest festivalinde ‘Özel Seçki’de yer almış, ardından da jüri kararıyla ilk 10 film arasına girerek finalist olarak seçilmişti.
Pirabok, 30 Aralık 2020’de Kanada’nın Ottawa kentinde düzenlenecek olan The Horror Movie Award film festivalinde de finalist olarak yer almayı başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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