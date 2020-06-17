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Başkan Seçer: “Kızkalesi plajında pandemi kurallarına göre düzenleme yaptık” Erdemli ilçesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kızkalesi plajında vatandaşların aileleriyle güven içerisinde denize girmelerini istediklerini söyledi Seçer: “Kızkalesi’nde kanalizasyon ve temiz içme suyuna ilişkin yaklaşık 48 milyon liralık proje başlayacak”

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kızkalesi plajında pandemi kuralları çerçevesinde düzenlemeler yaptıklarını, vatandaşların aileleriyle güven içerisinde denize girmelerini istediklerini söyledi. Seçer, "Kızkalesi'nde kanalizasyon ve temiz içme suyuna ilişkin yaklaşık 48 milyon liralık proje başlayacak" dedi.

Başkan Seçer: “Kızkalesi plajında pandemi kurallarına göre düzenleme yaptık” Erdemli ilçesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kızkalesi plajında vatandaşların aileleriyle güven içerisinde denize girmelerini istediklerini söyledi Seçer: “Kızkalesi’nde kanalizasyon ve temiz içme suyuna ilişkin yaklaşık 48 milyon liralık proje başlayacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kızkalesi plajında pandemi kuralları çerçevesinde düzenlemeler yaptıklarını, vatandaşların aileleriyle güven içerisinde denize girmelerini istediklerini söyledi. Seçer, “Kızkalesi’nde kanalizasyon ve temiz içme suyuna ilişkin yaklaşık 48 milyon liralık proje başlayacak” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, korona virüs salgını sürecinde girilen yeni normalleşme döneminde ilçe gezilerine devam ediyor. Gezilerine Erdemli ilçesiyle devam eden Seçer, incelemelerine Kocahasanlı Hali ve Küçük Sanayi Sitesi ziyareti ile başladı. Seçer, ardından MESKİ’nin Kızkalesi’nde yürüttüğü yağmur suyu drenaj hattı çalışması ve tahsisi Büyükşehir Belediyesine ait olan Kızkalesi plajında yeni sezonda korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan sahil hazırlıklarını inceledi. Seçer’e gezi sırasında Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Topkara ve Kerim Şahin ile Erdemli Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Koca da eşlik etti.

Kızkalesi’ne toplam 48 milyon liralık yatırım
Erdemli’de MESKİ’nin yağmursuyu menfezi ve terfi merkezi çalışmasını inceleyen Başkan Seçer, “Burası yoğun yağmurlarda çok büyük sorunlar yaşıyordu. Şimdi 133 metrelik yağmursuyu hattı, terfi merkezi var. 3 milyon lira gibi bir maliyet çıkarıyor ama birçok sorunu çözmüş oluyoruz. Burası turizm beldesi, özellikle yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği bir yer. Geçmiş yıllara sari bazı sorunlar birikmiş. Bir tanesi buydu. Bir diğeri kanalizasyon ve temiz içme suyu şebekesi. Burada 2021 yılı programında yaklaşık 45 milyon liralık bir proje başlayacak. Mümkünse onu 2020 sonuna çekmek için de gayret göstereceğiz, çünkü muhtarımız böyle bir talepte bulundu. Ayrıca esnafın da sezonda inşaat anlamında sorun yaşamaması için bunları ölü sezonda yapmamız gerekiyor. Şu anda turizm sezonu açılıyor ama MESKİ burada çalışma yapıyor, çünkü bunlar olağanüstü şartlar sonucu ortaya çıkan tablo. Biz aslında daha önce başlayıp bitirme arzusundaydık ama pandemi süreci etkiledi. İçme suyu ve kanalizasyon şebekesi tamamlandıktan sonra altyapı konusunda önemli bir mesafe almış olacağız. Yaklaşık 48 milyon liralık bir yatırım söz konusu olacak” diye konuştu.

“Milyonlarca yabancı turisti bu bölgeye çekmemiz lazım”
Bölgeyi cazibe merkezi haline getireceklerini belirten Seçer, “Mersin’de turizm istediğimiz noktalarda değil. Yazlıkçılarımızla beraber 1 milyonun biraz üzerinde turist Mersin’i ziyaret ediyor. Geçtiğimiz yılın rakamlarına göre bunun 135 bini yabancı turist. Bunlar Mersin ile yan yana gelmeyecek rakamlar, çok daha üstüne çıkmamız lazım. Milyonlarca yabancı turisti bu bölgeye çekmemiz lazım. Şansızlığımız, geriden gelen imar, çarpık ve düzensiz yapılaşma sorunları. Bunları zaman içerisinde bertaraf edeceğiz. Umut ediyorum, bizi ilgilendiren bölgeye matuf bütün sorunlar noktasında, başta muhtarımız olmak üzere diğer kurumlarla birlikte sağlayacağımız işbirliğiyle en kısa sürede yol alacağız. Biraz zamanımızı alacak, biraz maliyetimizi artıracağız ama aşacağız, bize yaraşır bir belde haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Plaj düzenlemelerimizde pandemi kuralları esas alınıyor”
Kızkalesi sahilinde de incelemelerde bulunan Başkan Seçer, “Buradaki plajımızda pandemi kuralları çerçevesinde bazı düzenlemeler yaptık. İki şezlong arasında 3 metre mesafe bırakılmış. Buraya tatilini geçirmek için gelen vatandaşlarımız arasında fiziki mesafeyi sağlayacak önemli bir çalışma. Pandemi kuralları esas. Şezlong fiyatları, yiyecekiçecek fiyatları en uygun şekilde ayarlanıyor. Burada hizmet veren personelimize kadar özenle seçiliyor. Bizim amacımız burada vatandaşımızın huzuru” dedi.

“Plaj işletmeciliğini ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz”
Kızkalesi’nin hem tatilciler hem de daimi sakinleri için huzurlu ve güvenli bir yer olması noktasında gerekli özeni gösterdiklerini kaydeden Seçer, “Büyükşehir Belediyesi olarak burada plaj işletmeciliğini ticari bir faaliyet olarak görmüyoruz, böyle bir beklentimiz yok. Bunu bir sosyal proje gibi düşünmek lazım. Vatandaş gelsin, ailesiyle hafta sonu huzur ve güven içerisinde denize girsin istiyoruz. Buralar kendi haline bırakılırsa işgalciler geliyor, şezlong atıyor, hoş olmayan görüntüler olabiliyor. Vatandaş doğal olarak rahatsız oluyor ama burada belediye gibi kamunun elinin değdiği bir çalışma olursa daha huzurlu, güvenli ve temiz olur. Henüz sezon başı, geldim, gördüm ve memnun ayrılıyorum” diye konuştu.

Yazlığı olan vatandaşların şezlong indirimi talebine Başkan Seçer’den olumlu yanıt
Yazlığı olan vatandaşların kıyıdan faydalanma ve şezlong fiyatlarında indirim talebi üzerine ise Seçer, “Kıyılar vatandaşın. Vatandaşlarımız havlusunu alıp, gelip istediği yerde güneşlenebilmeli. Vatandaşın şikayetleri konusunda hassas olmamız lazım. İhtiyaçlarına yanıt vermemiz, alan açmamız lazım. Vatandaşın huzur içinde çocuklarıyla gününü gün ettiği bir plaj haline getirmek istiyoruz. Amacımız para kazanmak değil. Sosyal hizmet olarak görüyoruz. Arkadaşlarımız vatandaşın her türlü makul talebine yanıt vermek zorundadır” şeklinde konuştu.
Otel işletmecilerinin, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi şezlong indirimlerinin devam etmesine yönelik talepleri üzerine de Seçer, aynı uygulamanın süreceğini vurguladı.

“Başkanımızla bir ve beraber olarak vatandaşlarımızın mutlu olması çabasındayız”
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Topkara da yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Buradan faydalanmak isteyen vatandaşımızın mutlu ve mesut olmasını istiyoruz. Başkanımızla, muhtarımızla bir ve beraber olarak bunun çabasındayız. Biz de bu konuda elbirliğiyle hiç siyasi ayrım yapmadan buranın iyi olmasını istiyoruz. Herkes taleplerini iletiyor ama imkanlar da önemli. İnşallah yeni dönemde, sezonun bitmesi ile beraber buranın ihtiyaçları projelendirilip, başkanımızın da startıyla en güzel şekle gelir diye düşünüyorum.”
Kızkalesi Mahallesi Muhtarı Murat Kale ise Başkan Seçer’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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