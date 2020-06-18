Moskova Milletlerarası Özel Okulu Silifke Şubesi yeniden açıldı

Moskova Milletlerarası Özel Okulu Silifke Şubesindeki okul öncesi çocuk eğitim merkezi, Türkiye'deki özel okul öncesi kurumlarının açılması kararına uygun olarak 3 Haziran itibariyle faaliyetlerine yeniden başladı. 60 çocuktan 40’ı okula dönerken, 4 eğitmen ile 3 eğitmen yardımcısı çocuklarla çalışıyor.

Bu kapsamda, 1 Haziran Pazartesi itibariyle okulda işbaşı yapıldı. Gerekli dezenfeksiyon ve sıhhi temizlik çalışmaları tamamlanan sınıflar, yemekhane ve diğer odalar, öğrenciler için uygun hale getirildi. Kreşin çalışma takvimi ile çocukların gün içi aktivite programı değiştirilmemekle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen korona virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tüm tedbirlere göre okula yeni kurallar getirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, “Pandemide zirve noktası geçildi ve hayat, alıştığımız düzene kademeli olarak dönüyor. Çocuklar evlerinde oturdu ve onların ebeveynleri için de bu dönemi atlatmak zor oldu. Şu anda önemli olan, hem ebeveynlerin hem de okul personelinin salgın tehdidinin devam ettiğinin bilincinde olması ve çocuklara özel ilgi ve özen göstermesidir. Akkuyu NGS’de çalışmak için Türkiye’ye gelen Rus uzmanların ailelerinin sayısı artacak, yeni eğitimöğretim yılında sınıflara yeni öğrenciler gelecek. Bu nedenle yaz tatili sırasında okulun yeni gerçeklikler içinde hizmet vermeye hazırlanması gerekiyor” dedi.

Haziran'ın ortasından yaz sonuna kadar Moskova Milletlerarası Özel Okulu Silifke Şubesinde öğrenciler için hizmet verecek çocuk kampına, şimdiye dek 18 çocuk kayıt yaptırdı. Okulun Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Yulia Andreeva ise konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "3 Haziran itibariyle en küçük öğrencilerimiz için anaokul açılmış bulunmaktadır. Buna ek olarak, 22 Haziran’da okul bünyesinde yaz kampı çalışmalarına başlanacaktır ve çocuklarımızın kamp hayatına katılmalarını dört gözle bekliyoruz."

Karantina döneminde ise dersler, eğitmenlerin yönetiminde uzaktan yürütüldü.

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