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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemli'deki üreticilere sulama borusu desteği

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarıma büyük önem verdiklerini belirterek, "Belediye Başkanı olarak her geçen yıl daha da fazla kaynak ayırarak tarıma, hayvancılığa destek vermek istiyorum. Bu yıl için 60 bin metre sulama borusu dağıtımı öngörmüşüz. Erdemli'ye bugün 10 bin 174 metre sulama borusu dağıttık. Daha önce de 12 bin 180 metre boru dağıtmıştık" dedi.

Erdemli'deki üreticilere sulama borusu desteği

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tarıma büyük önem verdiklerini belirterek, "Belediye Başkanı olarak her geçen yıl daha da fazla kaynak ayırarak tarıma, hayvancılığa destek vermek istiyorum. Bu yıl için 60 bin metre sulama borusu dağıtımı öngörmüşüz. Erdemli’ye bugün 10 bin 174 metre sulama borusu dağıttık. Daha önce de 12 bin 180 metre boru dağıtmıştık" dedi.
Seçer, Erdemli ilçesinde üreticilere verilen çelik sulama borusu dağıtım törenine katıldı. Birçok tarım ürünlerine ev sahipliği yapan Erdemli’nin, Türkiye’de limon denilince ilk akla gelen yer olduğunu söyleyen Seçer, tarımın dünyada vazgeçilmeyecek bir alan olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak stratejik planda tarım sektörü için önemli desteklere yer verdiklerini belirten Seçer, “Tarım kazanılan her kuruşun çok değerli olduğu, helal olduğu bir sektördür. Yaşamın ta kendisidir. Silahınız olabilir, petrolünüz olabilir, çuvalla paranız olursa, sanayiniz gelişmiş olabilir ama tarımsal ürünlerde dışa bağımlı bir ülkeyseniz, siz aslında zayıf bir ülkesiniz. Pandemi döneminde ortaya çıktı bu. Dünyanın neresine giderseniz gidin devletler mutlaka çiftçisine destek olmak zorundadır” ifadelerini kullandı.
“Kendi ölçeğimizde tarıma en iyi desteği vermek istiyoruz”
Türkiye’nin toplam cirosunda tarımın katkısının düşük olduğunu aktaran Seçer, her 100 lirada ciroya tarımın katkısının şu an 6 lira civarında olduğunu kaydetti. Seçer, “Her dört kişiden biri de tarımda çalışıyor. Onun için tarımı sadece ekonomik bir sektör olarak değerlendirmek yanlıştır. Tarım küçülürse, yapılmazsa, tarlalar ekilmezse, her dört kişiden biri işsiz kalır, her dört kişiden biri Mersin’in merkezine gelir, iş arar. Herkese iş bulamazsınız. İşte o zaman sorun başlar. Tarım önemli, tarımı önemseyeceğiz. Büyük projeler, Türkiye’deki tarım sektörüne ilişkin, tarımın yol haritasına ilişkin kararları Ankara alacak ama biz de kendi ölçeğimizde, yasaların bize sağladığı imkanları ve bütçemizi kullanarak en iyi desteği vermek istiyoruz” diye konuştu.
“Bu yıl için 60 bin metre sulama borusu dağıtımı öngörüyoruz”
Pandemi ile birlikte tarımın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir süreçten geçildiğini dile getiren Seçer, tarım için programına aldıkları tüm hizmetleri gerçekleştireceklerini belirtti. Seçer, “Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın plana aldığı bütün uygulamalar harfiyen gerçekleşecek. Bu yıl için 60 bin metre sulama borusu dağıtımı öngörmüşüz. Bunun içinde HDPE’si var, çelik borusu var. Özellikle siz çiftçilerin ve değerli muhtarlarımızın bizlerden istediği grup yolları, köy yolları ile ilgili talepleri değerlendirdik. Çok daha yoğun yol projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu konuya ayrı bir önem veriyoruz. Her şeyin en iyisini yapacağız. Bu bize yaraşır. Bu ülkeye bu yaraşır” şeklinde konuştu.
“Yönetim anlayışımız seçimden seçime vatandaşın oyunu almaya yönelik hizmetler içermiyor”
Başkan Seçer, Mersin için kalıcı ve geleceğe yönelik hizmetler planladıklarını da belirterek şöyle devam etti; "Bizim yönetim anlayışımız sadece seçimden seçime vatandaşın oyunu almaya yönelik hizmetler içermiyor. Bizim için her kuruşun değeri var. Vatandaşın hoşuna gidiyor diye israf olabilecek bir yatırımı asla yapmam. Bana oy getirecek diye ama gerçekte yanlış bir yatırım ise ben o yatırımdan uzak dururum. Hatıra gönüle benden 2 bin metre boru isteniyor diye boru veremeyiz. Ben parasını ödemiyorum. Sizin paranız. Her şey proje kapsamında. Gerçekten attığımız taş gediğine oturacak, işe yarayacak, üretime katkı yapacak.”
Konuşmaların ardından sulama boruları hak sahiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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