Seçer, Erdemli ilçesinde yazlıkçılarla bir araya geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli ilçesinde yazlıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Seçer, Erdemli sahil şeridinde oluşturulan bisiklet yolunun 4 kilometrelik kısmında vatandaşlar ve belediye yöneticileriyle birlikte pedal çevirdi. KentBis projesine yeni kazandırılan bisikleti deneyen Başkan Seçer’e, Arpaçbahşiş Mahallesi’nden başlayıp Tömük Mahallesi’nde sona eren bisiklet turu sırasında yazlıkçı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların Başkan Seçer’e ilettikleri sorunların başında ise Erdemli’deki yazlık sitelerin en az 30 yıldır yaşadığı kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve içmesuyu sorunu geldi. Bir sitenin önünde Başkan Seçer’i durduran bir grup vatandaş da sahil kesiminde elektrik direğinin olmamasından, karanlık nedeniyle kayıklarının çalınmasından şikayet etti. Seçer, yol boyunca karşılaştığı vatandaşlara, yazlık sitelerin kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve temiz içmesuyu sorunlarını çözmek için en kısa zamanda somut adım atacaklarını müjdeledi.

Tömük Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Seçer, “Sorunlar çok çeşitli, sorunlar bir yıla, iki yıla sarih değil. Çok eski, üst üste birikmiş ve bir kurumun değil, birçok kurumun, sadece kurumların değil vatandaşların ortaklaşa oluşturduğu bir sorunlar yumağı. Böyle bir tatil beldesine böyle yapılaşma olursa sonuç bu olur. Altyapı yapılmadan, yol yapılmadan, kanalizasyon yapılmadan, temiz içmesuyu getirilmeden böyle binaların yapılmasını çok çok geri ülkelerde görürsünüz. Öyle ülkelerde de bu bina yapacak para yok. Her tarafı çelişki. Şimdi biz bu sorunlar yumağını, çelişkiler ağını çözmeye çalışıyoruz” dedi.

“ArpaçbahşişTömük arası kanalizasyon sorunu çözülüyor”

Bölgenin olmazsa olmazının kanalizasyon olduğunu vurgulayan Seçer, “Şimdi kanalizasyon kokusu içinde geldim. Bu bir tatil sitesinde olabilecek durum değil. Şu anda sadece kanalizasyonun bize maliyeti yaklaşık 127 milyon lira. Biz bunun kaynağını da Fransız Kalkınma Ajansı’ndan hibe olarak alıyoruz. Son aşamadayız. Bunu İller Bankası kanalıyla yapacağız. Projesi hazır. Fizibilite ihalesine çıkılmış. Demek ki bu iş tamam. Artık yol alınmaya başlanmış. Yaz sezonu bitmeden burada kanalizasyon yapım işinin temelini atmak istiyoruz. Ancak daha önce 17 milyon liralık temiz içmesuyu yatırımımız var. Biz bunu kendi bünyemizde yapacağız MESKİ olarak. Şu anda ihale ilan aşamasında. İçme suyu projesi kanalizasyondan daha erken başlar. Bu bölgenin en önemli iki sorunu olan kanalizasyon, atık su arıtma ve içmesuyu projelerini de alnımızın akıyla ilk dönemimizde tamamlarız. Gidip orada İller Bankası’nda kamp kuracağız, bu işi bitireceğiz önümüzdeki günlerde" ifadelerini kullandı.

“Geliri en az azalan iki belediyeden biri Mersin”

Ekonomi bozulmadığı sürece, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin para sorununun olmayacağını ifade eden Seçer, “Mutlaka büyük projelerde kredi edinme, hibe edinme önemli bir avantaj. Ama Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin cari harcamalarını karşılamak için bir sorunu yok. Sıkıntılarımız olabilir ama güçlü bir belediyeyiz. Pandemi sürecinde de ekonomik daralmadan en az etkilenen iki belediye var. Biri Kocaeli, biri Mersin. Çünkü çark 12 ay dönüyor” şeklinde konuştu.

Erdemli’de tarımsal sulama havuzuna lepistes balığı bırakıldı

Seçer, Erdemli programı kapsamında, Akdeniz Mahallesi’nde bir tarımsal sulama havuzuna sivrisinek larvalarıyla beslenen lepistes balığı bırakılması etkinliğine de katıldı. Başkan Seçer, Akdeniz Mahallesi Muhtarı Hüseyin Tuzla ve bahçe sahibi Halil Taner ile birlikte sulama havuzuna lepistes balıkları bıraktı. Lepistes balıklarının sivrisinek larvalarını yiyerek beslendiğini, böylece sinekle mücadeleye biyolojik yöntemle destek verildiğini belirten Başkan Seçer, sulama havuzuna, “Bu havuza sinekle mücadele için Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından lepistes balığı bırakılmıştır” yazılı tabelayı astı.

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