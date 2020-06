Mersin'de aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden uzun yıllardır süren tartışmalar, kavgalar çözüm bekliyor. Kamera görüntülerine de yansıyan olaylarla ilgili açıklama yapan ÇayÇilek Kooperatifi Başkanı Bülent Kurnaz, her zaman sorunun çözümü için çalıştıklarını dile getirdi. Kurnaz, "Kavgayı tasvip etmiyoruz. Kavga eden şoför arkadaşlarımızın birçoğunu uzaklaştırdık" dedi.

Mersin’de, aynı güzergahta çalışan 2 ayrı minibüs kooperatifi arasında yolcu alma meselesi yüzünden gerginlik yaşanırken, 2 kooperatif yöneticileri çözüm bulunmasını istiyor. S.S. 26 Nolu Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi yetkilileri, sürekli yollarının kesildiğini ve şiddete uğradıklarını iddia ederken, ÇayÇilek Kooperatifi Başkanı Bülent Kurnaz da hiçbir zaman şiddetten yana olmadıklarını ve her zaman çözüm için çalıştıklarını ifade etti.



"Kavgaları tasvip etmiyoruz, kavga eden şoförleri de uzaklaştırdık"

S.S. 26 Nolu Kazanlı Minibüsçüler Kooperatifi'nin yaptığı açıklama üzerine konuşan Çay Çilek Kooperatifi Başkanı Bülent Kurnaz, bu olayların geçmiş boyutu olduğunu dile getirdi. Başkanlığa geldiği günden beri karşı kooperatifle bu işin çözümü için çalışma yaptıklarını kaydeden Kurnaz, “Pazartesiye kadar da çözüm için uğraşıyorduk. Bunlar geçmişte mevcut başkanların veya yerel yönetimlerin aldığı kararlar doğrultusunda yaşanan sıkıntılardı. Bizler toplu taşıma işi yaptığımız için, bunların yaşanmaması için elimizden gelen mücadeleyi vermek istiyoruz, veriyoruz da. Kavgaları tasvip etmiyoruz. Kavga eden şoför arkadaşlarımızın birçoğunu da uzaklaştırdık. Yani biz bunların üzerine gittikçe gidiyoruz. Bizim isteğimiz, yetkililerin bizle birlikte bu işe çözüm bulmasıdır. 2025 yıldır iki kooperatif ufak sorunlar için üzüyor. Bu ne bizi ne karşı tarafı mutlu ediyor. Minibüsçü esnafı sabahın 06.00’sından gecenin 24.00’üne kadar çalışan, evinin ekmeğini, ihtiyacını karşılamaya çalışan bir kesim. Kavgayla, şunla, bunla hiçbir şekilde işi olmayan bir kesim, emekçi insanlar. Biz kooperatif başkanları olarak bu işin altına elimizi, kafamızı, gerekiyorsa gövdemizi koymalıyız, çözmeliyiz. Biz bunların ağabeyleri, başkanları, maneviyatta babalarıyız. Keşke bizim atacağımız bir imza ile bu iş çözülse" diye konuştu.



"Oluşturduğumuz sözleşmeyi başkanlarının imzası olmasına rağmen karşı kooperatif üyeleri bozdu"

Bu sorunla ilgili uzun süredir mücadele verdiklerini vurgulayan Kurnaz, "Ancak karşı kooperatif biraz daha fevri davranıyor ve çözüm noktasında sorun oluşturuyor. Kazanlı ile ÇayÇilek kooperatifleri ezelden beri bu sıkıntıyı yaşıyor. Sıkıntının nedeni şu. Kazanlı şehrin biraz daha doğusunda. Onlar zaten bulundukları bölgeden mevcut yolcuyu alıp, bizim çıkış noktamıza kadar da yolcu alarak geliyorlar. KaracailyasÇay Mahallesi kavşağında biz başlıyoruz. Onlar oraya geldiklerinde 1015 bazen 20 yolcusu oluyor. Sonra bize rekabet edin diyorlar. Bizim bu durumda zaten rekabet etme şansımız kalmıyor. Çünkü bizim bölgemizden de halen yolcu almaya devam ediyor. Bunun alternatifleri, çözüm noktaları var. Biz bunu defalarca hem yetkililer hem başkanlarına, üyelerine anlattık. Biz insanlar kavga etmesin diye duraklarına gidip, çaylarını içtim, konuştum. Biz bu konuda yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Geçmiş zamanda onlarla birlikte bir çözüm komisyonu oluşturduk. 2 kooperatifin birbiriyle anlaşabileceği, üyelerinin sıkıntı yaşamayacağı bir çözüm oluşturduk. O dönem hem bizim hem onların başkanlarının olduğu komisyonda bir sözleşmeye imza attık ve bunu belediyeye sunduk. Ancak Kazanlı Kooperatifi üyeleri başkanlarının imzaladığı tutanağı biz kabul etmiyoruz diyerek, sözleşmeyi boşa düşürdüler. Şimdi kavgayı isteyen biz miyiz, onlar mı? Biz neden kavga isteyelim. Biz ekmeğinde insanlarız. Biz pazartesiye kadar sonuç arama derdindeydik ama sonradan bu görüntüleri ortaya çıkardılar. Fevri birkaç görüntüyü sanki kooperatifler arasında kavga varmış gibi anlatıyorlar. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz. Hem bizimle hem onlarla iyi bir süreç yürüterek, olaylar başka yerlere çekilmedi. Bizim amacımız olayları büyütmek değil, sorun çıkarmak değil. Biz insanlara en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Bizim tek derdimiz budur" şeklinde konuştu.

