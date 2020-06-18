Toroslar Belediyesinden LGS öncesi 'Sınav Kaygısı' semineri

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere ‘Sınav Kaygısı’ konulu seminer veriyor. Seminerler, Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları tarafından online platformda düzenleniyor.

Toroslar Belediyesinin alanında uzman psikologları, LGS sınavı öncesinde öğrencilerin yanı sıra velileriyle de zoom uygulaması üzerinden görüşerek, kaygıyı ve stresi en aza indirmenin yollarını anlatıyor. Psikologlar, son olarak ilçenin eğitim kurumlarından Osmangazi, Selçuklar, Şehit İbrahim Gır ve Toroslar Ortaokulu öğrencileriyle online platformda bir araya gelerek, sınav kaygısı, doğru nefes alma egzersizleri ve zaman yönetimi teknikleri üzerine seminer verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınava maske ile katılacak öğrencilere sınav öncesinde test çözümlerini maske ile denemelerini ve bugünlerde uyku düzenlerine dikkat etmelerini isteyen psikologlar, ebeveynlerin bu süreçte çocuklarına destek olmalarının önemine değindi. Psikologlar ayrıca, kaygının istenmedik bir durum olmadığını belirterek, bir miktar kaygının kişiyi belirli seviyede çalışmaya ve bunun sonucunda başarıya götürebileceğini de kaydettiler.



Başkan Yılmaz, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, LGS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilerin ve velilerin heyecanını paylaştığını belirten Başkan Yılmaz, "Öğrencilerimizden tek beklentimiz sınavlarına konsantre olmaları" dedi.

Yılmaz, öğrencilerin sınava girecekleri ilçe genelindeki tüm okulları dezenfekte ederek hijyenik hale getirdiklerini de ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları bu sınavı başarı ile atlatacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

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