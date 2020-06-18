Büyükşehir, yörükler için 3 bin 100 metrede yol açıyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Torosların zirve noktalarına yolculukları başlayan Yörüklerin, rahat bir şekilde ulaşımlarının sağlanması adına Mersin Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, Torosların zirvesinde 3 bin 100 rakımda Çamlıyayla’dan başlamak üzere kar küreme, yol temizleme ve açma çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında 60 kilometrelik yolun kardan temizlenmesi planlanıyor.

Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinden başlatılan çalışmalar kapsamında Çatak mevkiinden Sayınbaşı bölgesine kadar olan bölgede bulunan yol, Yörüklerin rahat geçiş yapmaları için kardan temizlendi.

Bir loder ve bir kazıcıyükleyici olmak üzere iki iş makinasının sürekli olarak yol açma faaliyeti yürüttüğü bölgede zorlu doğa şartlarına rağmen çalışmalar seri şekilde devam ediyor.

Ekiplerin zirvede konakladığı çalışmalarda yaklaşık 60 km’lik yolun kardan temizlenmesi ve Olukkoyağı mahallesinden geri inilmesi planlanıyor.

Yaylaya çıkmak için sıklıkla kullanılan güzergahtaki yolun açılmasıyla birlikte, göç mevsiminde olan ve hayvancılıkla uğraşan Yörükler’in meralarına daha güvenli ve kolay ulaşım yapabilmelerine olanak sağlanmış olacak.

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