Toroslar'da okullar LGS'ye hazır

Toroslar Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi ilçe genelinde bulunan okulları dezenfekte etti.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sınavın yapılacağı ilçe merkezindeki 36, yaylalardaki 5 okul olmak üzere 41 okulda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda sınava girmeleri amacıyla toplam 405 dersliğin yanı sıra okulların lavaboları, koridorları ve bahçeleri de dezenfekte edilerek steril hale getirildi.

"Öğrencilerimizin sağlığı önceliğimiz"

Korona virüse karşı mücadele çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bu hafta sonu gerçekleştirilecek LGS sınavı öncesi ilçe genelindeki okulları dezenfekte ettiklerini söyledi. Yılmaz, "LGS öncesi olası salgın riskini en aza indirmek amacıyla ilçemizde sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ederek, hazır hale getirdik. Öğrencilerimizin geleceği açısından büyük önem taşıyan bu sınavda en ufak bir sıkıntının bile yaşanmamasını istiyoruz. Temennimiz, sınav ortamı ile ilgili öğrencilerimizin içlerini rahat tutmaları ve sadece sınava konsantre olmalarıdır. Umarım, bütün gençlerimiz emeklerinin karşılığını alır. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, hemşehrilerinden sınav esnasında öğrencilerin dikkat ve motivasyonunu bozacak şekilde gürültü yapılmamasını da önemle rica etti.

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