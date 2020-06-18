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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli'ye engelsiz belediye binası

İHA

Mezitli'de erişilebilir hizmet amacıyla hayata geçirilen 'Engelsiz Belediye Hizmet Binası', işlemlerini yapmak için belediyeye gelenlere sunduğu sosyal imkanlarla dikkat çekiyor.

Mezitli'ye engelsiz belediye binası

Mezitli'de erişilebilir hizmet amacıyla hayata geçirilen 'Engelsiz Belediye Hizmet Binası', işlemlerini yapmak için belediyeye gelenlere sunduğu sosyal imkanlarla dikkat çekiyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Eylül ayından bu yana Atatürk Mahallesi'ndeki yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Mezitli Belediyesi, hizmet binası ile dikkat çekiyor. Erişilebilir hizmet amacıyla hayata geçirilen 'Engelsiz Belediye Hizmet Binası', işlemlerini yapmak için belediyeye gelenlere sunduğu sosyal imkanlarla çok özel bir yere sahip. Engelli vatandaşlar ve çalışanlar başta olmak üzere bireylerin erişilebilir bir yapı içerisinde yardımsız hareket etmeleri, psikolojik açıdan kendilerini iyi ve rahat hissetmesi anlamında büyük önem taşıyor.
Engelli vatandaşlar hiçbir yardıma gereksinimi olmadan caddeden itibaren her noktaya ulaşabiliyor, hizmetini alıyor. Her katta üç farklı noktada engellilere özel tuvalet ve lavabolar özel tasarımıyla ihtiyaca cevap veriyor. Yeni teknolojisi, hizmet üretimini, kaliteyi ve performansı düşürmeden, sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması ve enerji tasarrufu da sağlayabiliyor.
Mezitli Belediyesinde santral görevlisi olarak çalışan Seden Serin, çok özel bir binada çalışıyor olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Her alanın vatandaşların en iyi hizmeti alabilmesi için tasarlandığını vurgulayan Serin, “Buraya gelip giderken hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Tüm alanlar engellilerin giriş çıkışına yardım almadan hareket edebilmesine uygun. Rampalar, asansörler, her noktaya ulaşım imkanı sağlıyor. Lavaboları, sosyal mekanları, engelliler rahat kullanabileceği şekilde tasarlanmış. Hiçbir sıkıntı yaşamadan her alandan yararlanabiliyorum. Engelli vatandaşlarımızın da belediyemizin tüm birimlerini diledikleri gibi gezebilecekleri özle bir yapıya sahip” dedi.
"Projemizi üretirken yoksun kesimlerin empatisini yapıyoruz"
İlçede 13 binin üzerinde engellinin yaşadığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Engelli vatandaşlarımıza yüzde 10’luk bile bir destek sağlıyorsak ne mutlu bize. Engellilere özel yaptığımız çalışmaların yanında hayata geçirdiğimiz tüm projelerde engellileri özellikle gözetiyoruz. Mezitli’de hayata geçirdiğimiz Down Kafe, Türkiye çapında oldukça bilinen bir yer oldu ve bu projemiz belediyemize ödül kazandırdı. Yine belediye hizmet binamızı başta engellilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde hizmet alabilmesi amacıyla tasarladık. Özellikle belirtmek istiyorum ki, engelliler için proje üretmek onların yaşamlarını ne zorluklarla geçirdiklerinin empatisini yaparak mümkün olabiliyor. Göreve ilk geldiğimde görme engellilerin yaşadıkları zorlukları anlamak amacıyla kurulan çadırda ne denli zorlandığımızı görmek bizi projelerimizi hazırlarken daha hassas davranmaya sevk etti. Engelli olmak ve özellikle de engelli ailesi olmanın zorluğunu çok iyi anlıyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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