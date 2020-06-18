Narkotik köpeği 'Dünya', kilerdeki uyuşturucuyu buldu

<br>Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(MERSİN), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, bir evin kilerinde 250 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi T.K., tutuklandı.<br>Yenice Mahallesi'nde yaşayan T.K.'nin evinde kenevir yetiştirip, sattığı tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, eve baskın yaptı. 'Dünya' isimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, evin kilerinde 250 gram esrar ve 20 kök Hint keneviri ile 1 çalıntı ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.<br>Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN<br>2020-06-18 17:54:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.