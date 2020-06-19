Büyükşehir Belediyesi uzmanlarından öğrencilere LGS önerileri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezinin uzman öğretmenleri, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için öğrencilere uyarı ve önerilerde bulunarak, korona virüs salgını nedeniyle sınavda uygulanacak kuralların öğrencileri kaygılandırmamasını söylediler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, LGS öncesinde ‘LGS’ye Dair Başarı ve Motivasyon Söyleşisi’ düzenlendi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Anamur Şubesinde görevli Uzman Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Gökhan Poyraz ile Rehber Öğretmen Ezgi Aslan tarafından gerçekleştirilen söyleşide, yarın 2 oturum halinde gerçekleştirilecek LGS’ye yönelik önerilerde bulunuldu. Sınav kuralları, sınav anındaki kaygı yönetimi ve sınav taktikleri konularının paylaşıldığı söyleşide, başarıya dair önerilerin, sınav anında yapılması gerekenler, stres yönetimi ve sınava girecek öğrencilerin annebabalarına da önerilerde bulunuldu.



“Kurallar sizi kaygılandırmasın”

Pandemi süreci ile birlikte LGS tarihinde yaşanan değişiklikler ve getirilen yeni kurallar üzerinde duran Uzman Psikolojik Danışman Gökhan Poyraz, “Öğrencilerimiz sınava girmeden önce steril bir şekilde dezenfekte edilecekler. Ellerine görevliler tarafından ya da temassız bir şekilde dezenfekte uygulanacak. Sakın korkmayın. Dezenfekte ve steril ortamlar sizi karşılayacak. Temassız dezenfektan aletleri var. Sıralar zaten rutin bir şekilde sürekli siliniyor. Sınavdan bir gün önce de sınava gireceğiniz okulda sıralar dezenfektanlı suyla silinecek ve ücretsiz maske dağıtımı olacak. Bunlar sizi sakın kaygılandırmasın. Sakın bunları düşünmeyin. Zaten sağlıklı bir ortam için gereken her şey yapılıyor. Siz sadece sınav anınızda başarınıza ve motivasyonunu odaklanmalısınız” dedi.



“Çocuğunuza başarı odaklı yaklaşmayın”

Ailelere de çocuklarına gerekli moral ve motivasyonu sağlamaları konusunda önerilerde bulunan Poyraz, “Çocuklarınız sizin için biricik ve tektir. Onların mutluluğu ve sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Çocuğunuza başarı odaklı yaklaşmayın, çocuğunuzu başarı odaklı sevmeyin. Gerçekten özden kıymet verin çocuklarınıza” diye konuştu.



“Sağlığımız puanımızdan önemli”

Sınavda soru çözümünde nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılırken, özellikle Türkçe’de soru köküne odaklanılmasının önemi vurgulandı. Öğrencilerin uzun sorulardan korkmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, genellikle korkulan uzun soruların aslında daha net bilgileri ve ipuçlarını içerisinde barındıracağını dile getirdi. Soruları doğru okumanın önemine değinen uzmanlar, öğrencilere şıkların tamamını okumaları gerektiğini vurgularken, sınavın ilk 15 dakikasında heyecanlanmanın normal olduğunu hatırlattı.

Rehber Öğretmen Ezgi Aslan, “Bunu herkes yaşıyor. Bu bir zaaf değildir, gayet normal. Böyle durumlarda kendinize 12 saniyelik kısa molalar verebilirsiniz” dedi.

Yüksek oranda yaşanan stresin başarıyı olumsuz etkilediğini kaydeden Aslan, “Sağlığımız puanımızdan önemli. Sağlığımızın öneminin farkına varmalıyız. Alacağınız puan yerine sağlığınızı seçin. Eğer sağlığınızı öncelik olarak koyar, kaygıyı azaltırsanız zaten yüksek puan devamında gelecektir” ifadelerini kullandı.

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